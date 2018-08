NY HOTELLDIREKTØR HOS RADISSON BLU PÅ FORNEBU

Frank Ove Wennevik er ansatt som ny hotelldirektør ved Radisson Blu Park Hotel, Fornebu – hotellet som nylig avsluttet sin omfattende oppussing.

Wennevik har jobbet i reiselivsbransjen i mer enn 10 år og kommer sist fra stillingen som assisterende hotelldirektør ved Norges største hotell; Radisson Blu Oslo Plaza. Der har han i en årrekke hatt Tarje Hellebust som mentor, og selv ledet flere avdelinger innen både mat & drikke og møte & event.

– Frank Ove er svært dyktig og har gjesten i fokus, så vi er glade for at han skal lede teamet på Fornebu. Hotellet har mange stamgjester, som kommer tilbake for de gode opplevelsene. Vi er trygge på at Frank Ove kommer til å videreføre dette arbeidet på best mulig vis sammen med teamet på hotellet, sier Ronald Smithjes, Norgessjef for Radisson Hotel Group.

– Jeg gleder meg veldig til å lede hotellet sammen med det svært erfarne teamet. Etter flere år i hotellbransjen og med erfaring fra driften, vet jeg viktigheten av å ta seg god tid til å lytte til gjester og medarbeidere, for å få de aller beste resultatene, sier Frank Ove Wennevik, General Manager ved Radisson Blu Park Hotel, Fornebu.

Radisson Blu Park Hotel, med sine 251 gjesterom, ligger i landlige omgivelser ved Oslofjorden, en kort kjøretur fra Oslo sentrum. Hotellet har siden starten av året fremstått som nytt etter en omfattende renovering av gjesterommene og treningsrommet. Fra tidligere er også alle møterom, lobbyen, restauranten og fellesområdene modernisert av DOOS Architects.