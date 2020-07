NY SJEF FOR BWH HOTEL GROUP I SKANDINAVIA

Johan Michelson er ansatt som ny konsernsjef for BWH Hotel Group i Skandinavia. Han etterfølger Johan Kukacka, som etter 17 år som konsernsjef nå skal fokusere på hotelloperatøren Sleepingfox Hotel Group, der han er deleier.

Johan Michelson er ansvarlig for Sverige og visekonsernsjef i BWH Hotel Group, og han kom til kjeden i 2016, etter å ha hatt ledende roller i blant annet Scandic og Hilton.

– Styret og jeg vil takke Johan Kukacka for hans engasjement og fantastiske resultater, sier Reshi Chibba, Styrets leder for BWH Hotel Group. Under Johans ledelse har kjeden hatt en svært positiv utvikling, og vi har gått fra 32 til 160 hoteller. Det er samtidig svært positivt at Johan Michelson overtar som konsernsjef. Han kjenner kjeden godt, og i sin tid som visekonsernsjef har han vist at han er den riktige personen for å ta oss inn i fremtiden.

Johan Michelson starter som konsernsjef 15. september.