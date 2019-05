NYE SCANDIC-DIREKTØRER

Claus Petersen går nå inn i fast rolle som hotelldirektør ved Scandic Fornebu og Monica Fladvad Carivau er ansatt som hotelldirektør ved Scandic Solli.

Både Claus Petersen og Monica Fladvad Carivau har lang fartstid i Scandic og har siden november 2018 vært fungerende hotelldirektører ved henholdsvis Scandic Fornebu og Scandic Solli.

– Det gleder meg at Claus og Monica er med på laget i faste hotelldirektørstillinger ved to viktige hoteller i Oslo-området. Som fungerende direktører har begge bevist at de brenner for jobbene sine og leverer gode resultater. Jeg ser frem til fortsettelsen, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Claus Petersen har lang fartstid i bransjen og over 16 års erfaring som hotelldirektør, blant annet fra Rica Seilet, Rica Hotel Molde og Scandic Holmenkollen Park. Han kommer sist fra Scandic Solli, hvor han var hotelldirektør i 3 år.

Monica Fladvad Carivau har jobbet i Scandic-systemet i mer enn seks år. Jobben på Scandic Solli er hennes første som hotelldirektør.