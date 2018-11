NYTT SERVERINGSKONSEPT – MAT, DRIKKE OG DART

Oche Oslo Dart Club er et helt nytt konsept med bar og restaurant, der dart står i sentrum. 20 dart-båser er spredd over 1300 kvadratmeter på to etasjer i Torggata i Oslo. Her kan gjestene leie en bås for en viss tidsperiode. Teknologien er unik, dartskiven er forbundet med software og viser score og spillets gang. – Dette er ikke bare en ny bar med dartspill, men en helt ny teknologi som er utviklet for å gjøre spillet morsommere, sier daglig leder Martin Kirknes.

Utesteder må idag ha noe mer å friste med enn mat og drikke. Stadig flere ønsker aktivitet, i tillegg til å spise og drikke, når de går på byen og her passer dart glimrende. Alle har spilt dart en gang og spillet er lett å forstå, ikke minst når scoren utregnes automatisk. Da er det bare å velge om du vil spille Killer, Shanghai, High Striker, eller et annet dartspill. Oche (uttales Åkki) har kapasitet på rundt 500 gjester, 200 kan spille dart samtidig. Oche er navnet på kastelinjen der du står og kaster pilen. En viktig del av forretningsmodellen er at gjestene booker spilletid på forhånd og at hver gjest betaler et beløp for å spille, prisen varierer etter hvor travelt det er.

– Vi vurderte mange lokaler før vi endte i Torggata 26. Området her har utviklet seg sterkt til det bedre de siste fem årene, det ligger også mellom Grünerløkka og sentrum, som et knutepunkt, det tror vi er gunstig. Vårt konsept passer også godt for unge som liker å gå ut i større gjenger, eller en gruppe på fire, som har lyst å finne på noe. Da får man sitt eget lille område og kan bestille mat og drikke, mens man har en liten dartkonkurranse, sier driftssjef Katrine Finsand.

– Målgruppen er stort sett de mellom 25 og 50 år, og ikke minst bedriftsmarkedet, som vil finne på noe nytt for sine ansatte eller kunder. Separate rom kan leies for de som vil ha egne opplegg. Jeg tror vi også det kommer mange som er på besøk i Oslo og har hørt om Oche, og har lyst til å prøve oss, sier Martin Kirknes.

– Vi har cirka 40 ansatte nå, inkludert kokker, og vi blir nok flere etterhvert, men har allerede en fin gjeng. Det er ikke alltid like lett å få tak i nøkkelpersonale når de ikke vet hva konseptet er, sier Katrine Finsand.

Det er investert mye i lokalene. Alle møbler er spesiallaget av britiske Andy Thornton, som er spesialister på pub- og restaurantinteriør. Solid treverk i bord, stoler, dartkasser og båser, samt Chesterfield-sofaer. Samtidig er det lett å holde rent under. Det er kvalitet og det ser ordentlig ut.

Oche Dart i Torggata er første ut i det som skal bli en større kjede, det er planer om etablering andre steder, så det blir spennende.

Bilde: Driftssjef Katrine Finsand og daglig leder Martin Kirknes sier at stadig flere ønsker aktivitet, i tillegg til å spise og drikke, når de går på byen, og her passer dart glimrende.

