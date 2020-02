OSLO **** – TRONDHEIM*** – STAVANGER***

Oslo har nå fire Michelinstjerner, Trondheim tre og Stavanger tre. Re-Naa i Stavanger er nå den eneste restauranten i landet som kan smykke seg med mer enn én Michelinstjerne, etter at Maaemo mistet sine tre stjerner. I tillegg fikk Bergen sin første stjerne til Bare, og den allerede verdensberømte undervannsrestauranten Under ved Lindesnes, fikk én stjerne. Dette er fasit etter årets Michelin-stjernedryss, som foregikk i Trondheim, med prisfest på Britannia Hotel, som allerede etter 10 måneders drift ble belønnet med én stjerne til Speilsalen. Årets stjernedryss ga Norge fire nye restauranter med én stjerne.

Mange har ventet lenge på at Bergen skulle få sin første Michelinstjerne, og noen få har jobbet svært aktivt for at det skulle bli en realitet, ikke minst teamet på restaurant Bare Restaurant & Bar. Bare holder til i Hotel Bergen Børs. På menyen er det mest sjømat og 80 – 90% av råvarene er fra lokale jegere, fiskere og småskalaprodusenter. Kjetil Smørås kom inn som medeier ifjor, han er også kjent som en av Bergens store hotelleiere. Sammen med de to gründerne Øystein Ellingsen og Morten Tungesvik, kjøkkensjef Kristian Bretten Vangen og soussjef Martin Viken, har han lagt ned mye tid og penger for å få Bare opp på Michelinstjerne-nivå.

To restauranter fikk sine stjerner etter kun kort tids drift. På Britannia har eierne, familien Reitan, hele tiden hatt som mål at hotellet skulle ha en stjernerestaurant. Det lyktes altså etter under ett års drift. Kjøkkensjef Christopher Davidsen sa at han ikke turde håpe på stjerne så tidlig, men at målet lå to tre år lengre fem i tid.

Europas første undervannsrestaurant, Under, åpnet omtrent samtidig med Britannia. Også der har kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard Pedersen og eierne hatt stjerneambisjoner hele veien.

Re-Naa i Stavanger fikk to stjerner, slik flere hadde spådd på forhånd og Sven Erik Renaa var overlykkelig på scenen i Olavshallen. Også Renaa kommer fra matbyen Trondheim og startet sin karriere på Britannia.

Bent Stiansens Statholdergaarden kan for 23. år på rad smykke seg med én stjerne, en fantastisk og solid prestasjon.

Maaemo, som de siste årene har hatt tre stjerner, ble nå ”avskiltet”. Det skyldes at de i desember stengte dørene for å flytte til ny adresse i Bjørvika. Niklas Johansson, adm. dir. på Maaemo, sier til VG at det var forventet at de gikk ut av guiden. – Det hadde vært rart om vi hadde fått stjerner for en restaurant som ikke er åpnet.

Det nye femkløvermerket, som går til restauranter som har utmerket seg som spesielt bærekraftige, ble tildelt de restaurantene Credo, Fyr, Einer og Rest.

Norske Michelin-restauranter 2020

Re-Naa, Stavanger **

Bare, Bergen *

Galt, Oslo *

Kontrast, Oslo *

Omakase by Vladimir Pak, Oslo *

Statholdergaarden, Oslo *

Sabi Omakase, Stavanger *

Credo, Trondheim *

FAGN, Trondheim *

Speilsalen, Trondheim *

Under, Lindesnes *

Bib Gourmand

Smalhans, Oslo