OYO HOTELS VOKSER MED REKORDFART

Den indiske budsjetthotellkjeden Oyo Hotels opplyser nå at de er vokst til verdens tredje største hotellkjede målt i antall rom. Hvis det stemmer, har de vokst fra å være verdens sjette størst, med 636.000 rom, i april i år, til tredje størst, med 850.000 rom, i juni. De har da gått forbi Accor Hotels, Wyndham Hotels & Resorts og InterContinental Hotels Group. Da har de kun Hilton Hotels og Marriott International foran seg. OYOs grunnlegger og CEO, Ritesh Agarwal, sier at de har som mål å bli verdens største hotellkjede, målt i størrelse og omsetning, innen 2023, de skal da opp i over 2 millioner rom i Sydøst-Asia alene. I dag skal de ha over 500.000 rom i Kina alene, og er dermed største hotellkjede på det kinesiske marked.

Selskapet ble grunnlagt i 2013 av Ritesh Agarwal. De har hoteller i over 500 byer i India, Kina, Malaysia, Nepal, UK, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Filippinene, Indonesia og Japan. Nå vil de også ekspandere til USA og Vietnam.