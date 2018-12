ØYVIND ALAPNES NY DIREKTØR FOR CLARION HOTEL I NORDEN

Øyvind Alapnes (42) blir ny Senior Vice President for Clarion Collection Hotel i Norden. Alapnes har ledet et av Clarion-kjedens flaggskip, Clarion Hotel The Edge i Tromsø, og trer nå inn i rollen som sjef for en av Nordens mest populære hotellkjeder.

– Alapnes har utmerket seg som en sterk og samlende leder. Nå reiser han fra “Nordens Paris” for å lede Clarion Collection-hotellene i Norden. Vi gleder oss stort til å få Alapnes på plass i direktør-rollen. Han har alltid gjesten og gjestereisen i fokus, som er helt essensielt for å skape minneverdige gjesteopplevelse, sier Katalin Paldeak, COO i Nordic Choice Hotels.

Øyvind Alapnes startet sin karriere i Nordic Choice Hotels i 2012, som direktør for Clarion Collection Hotel With i Tromsø. I 2014 ble han ansatt som hotelldirektør for det nye Clarion-hotellet i Tromsø, Clarion Hotel The Edge, med beliggenhet på bryggen i sentrum. I løpet av hans fartstid i Nordic Choice Hotels, har Alapnes mottatt prisen “General Manager of the year” under Nordic Choice Hotels’ årlige vinterkonferanse i Stockholm. Prisen tildeles en hotelldirektør som har utmerket seg med ekstraordinære resultater og svært gode lederegenskaper.

– Det er på en måte litt uvirkelig at man skal forlate Clarion Hotel The Edge. Vi har fått til så utrolig mye gøy på kort tid. Jeg kommer aldri til å glemme de fantastiske ansatte som hjalp meg med å skape institusjonen Clarion The Edge. Nå starter en ny epoke og jeg er beæret av å få ansvaret for en hel hotellkjede. Clarion Collection er et fantastisk hotellprodukt, som har høyeste ranking blant gjestene i Norden. Jeg gleder meg veldig til å starte reisen med alle ansatte på de nesten 60 hotellene i porteføljen, sier Øyvind Alapnes.