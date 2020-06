PRISDRYSS FRA NHO REISELIV INNKJØPSKJEDEN

Årets leverandør av non-food og tjenester, fra venstre: Henning Brun (Ecolab), Alexandra Buan (kategorisjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden), Morten Karlsen (direktør for verving og innkjøp i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden)



Medlemmene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har stemt frem fjorårets beste leverandører innen kategoriene mat, drikke og non-food/tjenester. Også årets medlem for 2019 ble kåret.

Vinnerne skulle etter planen blitt kunngjort under det som skulle ha vært årets store begivenhet, NHO Reiselivs Årskonferanse. Grunnet covid-19 måtte denne dessverre avlyses. Det ble derfor gjennomført en litt alternativ prisutdeling på Saga Apartments i Oslo. Prisene ble delt ut av Morten Karlsen (direktør for verving og innkjøp i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden), Øyvind Frich (leder av innkjøpsutvalget i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden) og Alexandra Buan (kategorisjef i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden).

Tine Partner ble årets matleverandør

Årets leverandør av mat ble Tine Partner, som er Tines salgskanal for storhusholdningsmarkedet.

– Mat er vår største kategori, med mange gode samarbeidspartnere. Konkurransen er derfor svært tøff. Tine er en aktør som i flere år har jobbet hardt og målrettet for økt omsetning hos oss og i markedet ellers. Tine har en sterk posisjon innenfor flere varegrupper, utvikler sitt sortiment og tar til seg nye varegrupper. Vi er dessuten svært fornøyd med arbeidet Tine gjør for å fremme kokkefaget, sier Morten Karlsen.

Tine var nominert sammen med Diplom-Is og Servicegrossistene.

Årets drikkeleverandør

Innenfor kategorien drikke var det Coca-Cola som gikk helt til topps. De andre nominerte var Ringnes og Vectura.

– Coca-Cola har en sterk merkevare og har en god posisjon innenfor denne kategorien. De har inngående markedskunnskap og kundeforståelse, og jobber målrettet med å utvikle sitt sortiment og ta nye markedsandeler, sier Øyvind Frich.

Ecolab årets leverandør for non-food og tjenester

Innkjøpskjedens medlemmer har stemt frem Ecolab som beste samarbeidspartner innenfor non-food og tjenester i 2019. Ecolab leverer profesjonelle rengjøringsprodukter, og samarbeider med kunder i mer enn 40 forskjellige bransjer. Om Ecolab sier Alexandra Buan følgende: Ecolab er en kvalitetsbevisst, serviceinnstilt og viktig samarbeidspartner av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. De har over mange år scoret godt på vår egenrapportering innenfor bærekraft og miljø. De har fokus på innsatsområdet som blant annet rent vann og trygg mat.

Årets medlemsbedrift 2019

Mortens Kro, lokalisert rett utenfor Oslo, ble tildelt prisen Årets medlemsbedrift 2019 av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. De har vært et lojalt medlem siden 2004, og har satt seg som mål å benytte seg av flest mulig av innkjøpskjedens leverandører.

Mortens Kro ble etablert i 1965. Det er en familiebedrift som nå drives av 3. generasjon. Stedet har mange stamgjester og mange forbipasserende, som stopper for å nyte et godt måltid. Mortens Kro selger mer enn 6 tonn ribbe, 2 tonn pinnekjøtt og 2 tonn lutefisk før jul, og serverer mer enn 5000 juletallerkener med hjelp av de gode medarbeiderne og kjøkkensjefen. Mortens Kro er en del av Kutt MatSvinn 2020, og har også et stort fokus på kildesortering. Medlemmet er gode ambassadører for NHO Reiseliv og snakker alltid varmt om organisasjonen.