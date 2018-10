QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG SPANDERER JULEBORD PÅ DE SOM HJELPER ANDRE

For mange er førjulstiden en travel periode, fylt med juleavslutninger, julebord og juleforberedelser, men dessverre ikke for alle. Noen har også fullt opp med å hjelpe andre i en vanskelig tid, står på uten noe særlig lønn og får sjelden gjort stas på seg selv. Det ønsker Quality Hotel Edvard Grieg å gjøre noe med og gir nå veldedige organisasjoner, frivillige arbeidere, dugnadsgrupper og lignende mulighet til å vinne fullt julebord med show.

– I fjor satt vi igjen med én enslig billett til julebord showet vårt og det endte med en morsom konkurranse hvor utadvendte, modige Bergensere kunne søke om å vinne. Søknadene rant inn og enormt mange av disse hadde aldri vært på julebord før. Da vi i år utvidet til hele seks showkvelder på grunn av de siste års pågang, kom ideen om å gi noen som aldri får unnet seg julebord nettopp det. En pause i hverdagen for å feire seg selv og det gode de gjør for andre, sier Kjetil Røed, hotelldirektør på Quality Hotel Edvard Grieg.

Gjestene får servert varm julebuffet med dessert, show fra scenen med alt fra komikere til anerkjente norske artister og til slutt dansemusikk med partyband på hotellet.

– Nå som vi har hele 4500 billetter å selge i år, har vi en gyllen mulighet til å gjøre noe fint for noen som gjør mye bra for andre. Dette er samtidig veldig i tråd med våre verdier om at vi har et samfunnsansvar utenfor hotelltrappen også. Vi håper så mange som mulig søker – uansett størrelse i organisasjonen/gruppen – for vi har i utgangspunktet ingen begrensninger. Så løp og søk!”, avslutter Kjetil Røed.

Søknadsfristen er 1. november.