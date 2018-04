QUALITY HOTEL VANT HSMAI EUROPE’s “BEST CULTURAL TRANSFORMATION OF THE YEAR”

Under den 7. årlige HSMAI Region Europe Awards-seremonien, som anerkjenner fremragende prestasjoner i reiselivsbransjen, vant hotellkjeden Quality Hotel prisen for “Best Cultural Transformation of the Year”.

I juryens begrunnelse trekkes Quality Hotels dedikerte arbeid med å definere og spre kulturen, skape trygghet og tillit, samt eierskap hos alle ansatte, med kjedens visjon i grunn, frem som viktig for tildelingen. I tillegg fremheves de positive resultatene når det gjelder gjestetilfredshet, medarbeidertilfredshet og lojalitet.

– Vi er vanvittig stolte over å vinne denne prestisjefylte prisen! Det dedikerte arbeidet og gleden med kulturarbeidet som vi, våre 6400 servicehelter og 44 Culture Ambassadors har gjort gjennom året på alle våre Quality Hotel, har gitt utrolige resultater. Sammen bidrar vi til at vi hver eneste dag leverer på den gode servicen vi lover, at vi har fornøyde medarbeidere og gjester. Denne prisen er til hver og en av oss i Quality Hotel”, sier Odd Petter Meinseth, Culture Officer, Quality Hotel Norge.

I 2016 tok Quality Hotel et strategisk steg i satsingen på service-kultur og opprettet to stillinger kalt ‘Culture Officers’; en for Norge og en for Sverige og Danmark, i tillegg til at en på hvert hotell fikk rollen som ‘Culture Ambassador’ med ansvar for å hjelpe til med å følge satsingen.

Prisutdelingen HSMAI Region Europe Awards 2017 ble arrangert under HSMAI Region Europe’s årlige konferanse i Amsterdam 10. April. Prisen “Best Cultural Transformation of the Year” er en av seks priser i ulike kategorier, som ble utdelt av en jury bestående av erfarne toppledere fra ulike deler av reiselivsbransjen.

Bilde: Ledergruppen i Quality Hotel.