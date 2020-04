RADISSON HOTELS STERKT TILSTEDE I ST. PETERSBURG

Radisson Royal Hotel St. Peterburg

St. Petersburg er Russlands nest største by og Europas fjerde største, med rundt 6 millioner innbyggere. Radisson Hotels er tungt tilstede, med fire Park Inn og to Radisson Blu-hoteller. Rune Nordstokke er Cluster General Manager for Radisson Royal og Park Inn Nevsky by Radisson.

– St. Petersburg er også Russlands kulturhovedstad og en stor turistdestinasjon, så majoriteten av gjestene er i ferie-/fritidssegmentet. Her er det konserter og kulturaktiviteter omtrent hver dag. Den enorme kunstsamlingen ved museet Eremitasjen, er en av de største attraksjonene. Vi har også mange store konferanser og betydelig forretningstrafikk. Byen ligger i enden av Finskebukta (ved Østersjøen), så næringslivet her har et stort innslag av skipsfart og generell handelsvirksomhet. Det russiske energiselskapet Gazprom har en stor avdeling her, som bidrar til mye aktivitet. Endel utenlandske selskaper er også etablert i St. Petersburg, men ikke mange fra Norge. Høysesongen er fra mai til september, da er det masse turister her. Vi har gjester fra hele verden, Asia med Kina er et veldig stort marked, det samme er Tyskland, Frankrike, Italia og andre europeiske land. Vi ser at de nye visumreglene allerede har ført til økning i trafikken fra de landene som omfattes av ordningen, sier Rune Nordstokke.

I oktober ifjor kom det nye og enklere visumregler for innreise til noen områder i Russland, deriblant St. Petersburg, fra 53 land, bl.a. Norge. Nå kan man søke om e-visum på nettet. Behandlingstiden er rask, det er gratis og visumet gjelder for inntil åtte dagers opphold.

– Bra by å drive hotell i

– Det er litt annerledes å drive hotell i Russland enn i Skandinavia. Bemanningsstrukturen er en annen, vi har en god del flere medarbeidere. Det er også større krav til å dokumentere de aller fleste prosesser, på en helt annen måte enn det gjøres i Norge. Reglene i arbeidslivet er også noe forskjellige, for eksempel kan nye mødre ta ut inntil tre års permisjon, men de kan gå tilbake i jobb tidligere, det bestemmer de selv. De aller fleste medarbeiderne ved våre hoteller er russere, vi har noen få managementstillinger med utenlandske ansatte. Det er ikke alltid like enkelt å finne nok kvalifiserte medarbeidere, spesielt i høysesongen, men som en internasjonal hotellkjede, oppfatter mange oss som en interessant arbeidsgiver.

Hotellnæringen er godt utbygget, vi har rundt 20 femstjerners-hoteller, med litt forskjellig nivå. Radisson Royal er i denne sammenheng et godt femstjerners-hotell, uten at vi er i luksusklassen. Mange av de store internasjonale kjedene er etablert her, for eksempel Four Seasons, Hilton og Kempinski. St. Petersburg er jo Europas fjerde største by, så det er viktig å være representert her. Det er også en bra by å drive hotell i, omsetningen og resultatene er gode.

Jeg hadde ikke tenkt så mye på å jobbe i Russland før jeg kom hit, men nå, etter å ha vært her en periode, er jeg veldig glad at jeg tok utfordringen. Det er givende å drive hotell i en annen kultur, å bli kjent med helt andre gjestesegmenter og lære hvordan andre tenker. Jeg er blitt positivt overrasket, det er helt annerledes enn jeg trodde det var, avslutter Rune Nordstokke.

Bilde: Rune Nordstokke har en omfattende bakgrunn i hotellbransjen og har bl.a. jobbet for Radisson Hotels i Trondheim, København, Amsterdam og Stavanger i forskjellige stillinger. Før han kom til St. Petersburg våren 2019, var han direktør i 6 måneder på Radisson Blu Sheremetyevo Hotel og Park Inn Sheremetyevo Airport Hotel i Moskva.

