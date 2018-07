RADISSON ÅPNER LITAUENS STØRSTE HOTELL

Radisson Blu Hotel Lietuva i Vilnius, har nå ferdigstilt et omfattende utviklingsprosjekt som har gjort hotellet til det største i byen. En åtte-etasjers fløy, med 165 nye gjesterom, er bygget til Radisson Blu Hotel Lietuva-komplekset. Hotellet åpnet sine dører tidligere denne måneden.

Etter denne ferdigstillelsen, er det totale arealet på Radisson Blu Hotel Lietuva 39.500 kvadratmeter, med totalt 456 gjesterom. Det betyr at hotellet er det største hotellet i Litauen, basert på antall rom. Hotellet eies av Linstow.

I første etasje finnes nå et kjøpesenter og i de to neste etasjene vil en rekke bedrifter ha sine kontorer. Blant andre vil navn som Narvesen og Oriflame kosmetikk bli å finne i bygningen.

De nye hotellrommene ligger i de resterende fem etasjene. Gjesterommene er innredet i tråd med Radisson Blu sin nye romstandard. Det er brukt naturlige materialer, ikoniske designelementer og lokal kunstinspirasjon.

Et avansert, miljøvennlig oppvarmings- og ventilasjonssystem reduserer energiforbruket og sikrer høy komfort i hotellet. Bygningen tilhører A+ Energy Efficiency Class. Hotellet vil også bli tildelt BREEAM-sertifikat, som anerkjenner at hotellet har implementert moderne design og effektive, bærekraftige løsninger. Alt for å sikre gjestenes komfort og velvære.

– Vilnius er en fantastisk by. Det er et dynamisk, trygt og spennende reisemål. Vi er sikre på at utviklingen av hotellet vil hjelpe Vilnius til å bli en enda mer attraktiv destinasjon, med mange spennende severdigheter og forretningsmuligheter. Hotellet er det perfekte sted for kurs og konferanser, sier Massimo Supino, hotelldirektør for Radisson Blu Hotel Lietuva.