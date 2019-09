RADISSON BLU PÅ TOPP I KUNDEOPPLEVELSER

Radisson Blu gir bransjens beste kundeopplevelser og er blant de topp 10 beste selskapene i Norge på å gi gode kundeopplevelser. Det viser KPMGs årlige markedsundersøkelse. Mer enn 2500 norske forbrukere har gitt sin dom: Av 115 merkevarer er Radisson Blu rangert på 8. plass og er i tillegg beste merkevare i kategori Hotell.

Det de norske forbrukerne mener Radisson Blu er best på, er det å vise empati og å være imøtekommende. Ifølge Ronald Smithjes, regionaldirektør i Radisson Blu for Norge, Danmark og Island, er det nettopp dette selskapet lever og ånder for: å skape minneverdige opplevelser.

– Når man driver hotell har man mange kontaktpunkter med kundene, både digitalt og fysisk på hotellene våre. Hvis vi kan skape minneverdige opplevelser som gjestene kan ta med seg også etter at hotelloppholdet er avsluttet, så vet vi at vi har lykkes.

Dette er en fantastisk anerkjennelse av våre medarbeidere. Det er våre resepsjonister, kokker, hotelldirektører, selgere og alle andre på hotellene som gjør at gjestene får de beste opplevelsene. Å skape minneverdige opplevelser, er noe vi jobber aktivt med hver eneste dag, i hver eneste kundekontakt – og det er veldig gøy å få denne prestisjefulle anerkjennelsen fra kundene og gjestene våre, sier Ronald Smithjes.

Radisson Blu jobber ut ifra konseptet “The Triangle of Excellence”, som handler om forholdet mellom Radisson Blus ansatte, deres gjester og den økonomiske bunnlinjen; – Vi har innsett at hvis vi har tilfredse ansatte, får gjestene våre også en bedre kundeopplevelse, og at dette gir direkte utslag på bunnlinjen. Har vi tilfredse ansatte har vi også tilfredse kunder, sier Smithjes.

I KPMG-rapporten Power to the People pekes det på sammenhengen mellom ansattes opplevelser, engasjement og kundetilfredshet. I rapporten kommer det frem at ansatte som trives på jobb i gjennomsnitt er 12 prosent mer produktive, og at selskaper med tilfredse ansatte utkonkurrerer konkurrentene med opptil 20 prosent.

– Hos Radisson Blu er denne mentaliteten direkte overførbar til de ansattes opplæring og i service-filosofien som alle ansatte følger. Hos Radisson heter den «Yes I Can!», og det handler om å gi hotellkjedens ansatte mandat og myndighet til å ta egne beslutninger til det beste for kunden. Service-filosofien «Yes I Can!» handler om å forstå behov. Alle øyeblikk teller, og det handler om å møte gjester som individer og å kunne levere gode, minneverdige kundeopplevelser, sier Ronald Smithjes.