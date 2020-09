RADISSON HOTEL GROUP LANSERER HYBRID ROOMS OG HYBRID MEETINGS

Radisson Hotel Group lanserer nå to nye konsepter for å gjøre det enklere og mer effektivt for kunder og gjester å ha møter og sammenkomster.

Radisson Hotel Groups Hybrid Meetings konsept kombinerer det beste ved å møtes personlig, med virtuelle møter. Dette gjøres ved å tilby et pålitelig bilde-, lyd- og videokonferansesystem, med doble skjermer, trådløs presentasjonsklikker, høyhastighets internettforbindelse og mye mer. Verden fortsetter å tilpasse seg “den nye normalen”, med pågående reisebegrensninger, og nå kan arrangører tilby møtedeltagerne å delta virtuelt og tilby hybridformater, som muliggjør små, lokale sammenkomster, samtidig som deltagerne kan kringkaste møtet til eksterne deltagere og møtedeltagere i andre deler av verden.

Radisson Hotel Group har inngått et samarbeid med Zoom, den ledende aktøren innen moderne videokommunikasjon for bedrifter. Med egne spesialister internt, vil kundene få hjelp med å levere en rekke ulike arrangementer, eksempelvis hybridmøter med deltagere fra ulike steder, til eventer som kringkastes. De interne ekspertene vil sørge for at arrangementene er effektive og engasjerende, med feilfri gjennomføring og uten problemer knyttet til lyd eller det visuelle.

På en perfekt og sømløs måte, kombinerer Hybrid Rooms fasilitetene man finner i et toppmoderne kontor, med komforten som finnes i de aller beste hotellrom. Dette skaper et produktivt, dedikert og stille arbeidsområde for forretningsreisende, fritidsgjester og lokale daggjester. Hybrid Rooms tilbyr enkel tilkobling til andre skjermer, videokonferansefasiliteter, trådløst aktivert tastatur, mus og høyttaler, utskriftstjenester, kontorfasiliteter, kaffe og te til deltagerne, tilgang til hotellets velværefasiliteter og mange andre fordeler.

Radisson Hotel Groups hybridløsninger finnes i dag tilgjengelig på 50 utvalgte hoteller i Europa, Midtøsten og Afrika. Utrullingen av konseptet fortsetter gjennom 2020 og 2021.