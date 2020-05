RADISSON HOTEL GROUP LANSERER «RADISSON SAFETY PROTOCOL» – EN GLOBAL FORPLIKTELSE FOR ØKT RENSLIGHET OG HYGIENE

Radisson Hotel Group lanserer nå Radisson Hotels Safety Protocol, et nytt program for grundige renslighets- og desinfiseringsprosedyrer på sine hoteller. Dette gjør de i samarbeid med verdens ledende inspeksjons-, verifiserings-, test- og sertifiseringsselskap, SGS.

En av Radisson Hotel Groups viktigste prioriteringer er å ivareta helsen og sikkerheten til sine gjester, medarbeidere og samarbeidspartnere. Selskapet har gjort en grundig gjennomgang av alle sine eksisterende helse- og sikkerhetsprosesser, og har samarbeidet med et team av eksperter for å utvikle og validere tilleggsprotokoller. Disse forbedrede protokollene, driftsveiledningene og de omfattende helse- og sikkerhetsprosedyrene som nå er validert av SGS, vil bli tilpasset, basert på lokale krav og anbefalinger for å sikre gjestenes sikkerhet og trygghet gjennom hele oppholdet. Radisson Hotels Safety Protocol vil bidra til å ytterligere styrke Radisson Hotel Groups allerede eksisterende, strenge retningslinjer for renslighet og desinfisering ved alle deres hoteller.

Retningslinjene inkluderer stasjoner for hånddesinfisering ved alle innganger, bruk av personlig verneutstyr (PPE) og verneskjermer, forbedret og dokumentert rengjørings- og desinfeksjonsfrekvens, sosial distansering i alle områder av hotellene, inkludert i møterommene, opplæring av de ansatte i lokale helsemyndigheters- og Verdens helseorganisasjons anbefalinger og retningslinjer, standarder for matsikkerhet, samt omfattende opplæring av personalet.

De forbedrede rengjørings- og desinfeksjonsretningslinjene er blitt utviklet i samarbeid med Diversey, en global leverandør av hygieneløsninger. De bruker de aller beste rengjørings- og hygieneløsningene, med forsterkede protokoller og patentert teknologi.

Radisson Hotel Group kommer til å introdusere en offisiell merking for renslighet og desinfeksjon utstedt av SGS, for å sikre de høyeste standarder for renslighet, hygiene og sikkerhet. Disse vil være bekreftet og godkjent av SGS gjennom en sentralisert valideringsprosess. Som en del av programmet kan de enkelte hotellene motta en godkjenningsetikett, etter at de har gjennomført en omfattende lokal revisjon, inkludert lokal testing ved det enkelte hotell.

– Vi i Radisson Hotel Group er opptatt av å tilby rene og trygge miljøer for våre gjester og medarbeidere. Verden har blitt grunnleggende forandret av COVID-19, så det er avgjørende at vi gjør alt vi kan for å beskytte alle som jobber, besøker og samarbeider med oss. For å sikre dette, har vi gjennomgått alle deler av hotellopplevelsen grundig, og vi er stolte av å ha inngått samarbeidet med SGS og skapt Radisson Hotels Safety Protocol, sier Federico J. González, CEO for Radisson Hospitality AB og Chairman of Radisson Hotel Group’s Global Steering Committee.

Frankie Ng, administrerende direktør i SGS, legger til: – SGSs globale ledelse innen reiselivssektoren, har gjort det mulig for vårt nettverk av helse- og sikkerhetseksperter, å utvikle en omfattende og brukervennlig protokoll for å kontrollere prosedyrer og desinfeksjonsstatuser ved hoteller. Vårt mål er å sikre at høyest mulig hygienestandarder blir oppfylt, for å beskytte gjestene, så vel som Radisson Hotel Groups team-medlemmer.

Radisson Hotel Group vil snart lansere en utvidet varemerkeforpliktelse som inkluderer 20 steg og en ekstra 10-trinns protokoll for møter og arrangementer.

Selskapet forventer å fullføre de nødvendige operasjonelle detaljene knyttet til programmet i løpet av de neste ukene.

Prinsipper som vurderes inkluderer:

Økt rengjørings- og desinfiseringsfrekvens i alle områder av hotellet, med ekstra fokus på områder med høy berøringsfrekvens

Installering av stasjoner med alkoholbasert hånddesinfisering og hansker ved inngangspartiet og i hotellets fellesområder

Desinfisering av romnøkler, samt trygg overlevering av nøklene ved innsjekking

Mulig med ekspressutsjekking for gjester for å minimere kontakten

Kontantfrie betalingsløsninger oppfordres

Dørhengere i gjesterommene som viser rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer

Omfattende opplæringsprogrammer av personalet innen økt hygiene- og forebyggingsaktiviteter

Tilgjengeliggjøring av personlig verneutstyr for teammedlemmer

For oppdateringer om Radisson Hotels Safety Protocol: https://www.radissonhotels.com/en-us/social-responsibility/health-safety

Bilde: Federico J. González, CEO for Radisson Hospitality AB og Chairman of Radisson Hotel Group’s Global Steering Committee.