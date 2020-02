RADISSONS NORD-EUROPA SJEF TAR OGSÅ OVER UK, IRLAND OG VEST-EUROPA

Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President for Radisson Hotel Group i Nord-Europa, blir nå også Area Senior Vice President for Radisson Hotel Group i Storbritannia, Irland og Vest-Europa.

– Siden han startet i Radisson Hotel Group for mer enn 20 år siden, har Tom spilt en instrumentell rolle i å sikre stadig vekst og utvikling i selskapet. Han har skapt svært gode resultater med sin ledelse i Nord-Europa, som er et av Radisson Hotel Groups mest modne markeder, og vi er sikre på at han kommer til å være like suksessrik også i Storbritannia, Irland og Vest-Europa, sier Chema Basterrechea, Executive Vice President & Chief Operating Officer hos Radisson Hotel Group.



Tom Flanagan Karttunen har hatt en rekke ulike lederstillinger innen flere forretningsområder i selskapet. Han startet sin Radisson-karriere hos Radisson Blu Scandinavia i København og har også jobbet i Beijing, Manama, Hamburg og Galway. Han har vært distriktsdirektør for Tyrkia, Aserbajdsjan og Kina og Area Senior Vice President for Øst-Europa og Russland. Tom er født i Irland og har utdannelse innen hotelledelse.

I Storbritannia, Irland og Vest-Europa har Radisson Hotel Group mer enn 75 hoteller i drift og under utvikling, deriblant Radisson Collection hotell i London, Radisson RED hotell i Glasgow og en rekke Radisson Blu hoteller i følgende land: England, Skottland, Wales, Nord-Irland, Irland, Frankrike, Belgia, Spania og Portugal.

I Nord-Europa har Radisson Hotel Group mer enn 75 hoteller i drift og under utvikling i følgende land: Norge, Danmark, Finland, Island, Sverige, Latvia, Litauen og Estland.