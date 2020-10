REDUSERT JULEBORDKAPASITET

Jørn Lie.

De fleste serveringsstedene kjører nå med sterkt redusert kapasitet, på grunn av myndighetenes smittevernregler, det kan føre til plassmangel i julebordstiden.

– I år er året for å gå tidlig på julebord. For at restaurantene skal greie å overholde kravene til smittevern, er det ekstremt viktig at man sprer feiringen, sier Jørn Lie, kokk og en av eierne av restaurantene Gamle Raadhus, Vaaghals og Code i Oslo til Dagbladet.

På Gamle Raadhus åpner lutefisksesongen 15. oktober.

– Dersom vi skal klare å få plass til alle som ønsker å besøke oss, ser vi helt klart et behov for at sesongen strekkes i begge ender, gjerne fra midten av oktober og ut i januar, sier Lie.

Hos Gamle Raadhus er det fulle hus de fleste helgene i november og desember. Flere av bestillingene ble gjort på stedet i fjor. Til tross for smittevernreglene som gir begrenset kapasitet, tror kokkene på Gamle Raadhus det vil være mulig å få plass til alle.

– Vi kommer til å ta i bruk salen i annen etasje, så selv om kapasiteten er begrenset i første etasje, burde det være mulig, sier Eirik Strøm Lillebø, en annen av kokkene og medeierne i de samme restaurantene.

På Engebret Café, en annen av de julebordsinstitusjonene i hovedstaden, begynner lutefisk- og julebordsesongen 1. november. Alle bordsettinger fra torsdag til lørdag er oppbestilt allerede nå, forteller restauratør Kay Johnsen.

– Vi har tatt ned kapasiteten med 70 sitteplasser, og er veldig godt besatt før jul. Vi kjører maks ti personer per selskap, alle større selskap har vi kansellert, slik at det er lettere å overholde smittevernreglene, sier Johnsen til Dagbladet.