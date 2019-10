– REGJERINGEN SNIKINNFØRER HØYERE ALKOHOLAVGIFTER

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å øke alkoholavgiftene med to prosent. Siden Siv Jensen tok over som finansminister i 2013, har alkoholavgiftene økt med 14,5 prosent (14,5 for brennevin, 14,6 for vin). Grensehandelen med Sverige har økt med 24,6 prosent i den samme perioden.

– I FrPs program vil partiet redusere avgiften på alkohol til nivået hos våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling. I stedet for reduksjon, har finansministeren og FrP foreslått og stemt for en økning hvert år siden partiet inntok regjeringskontorene. Nordmenn på dagstur til svenske polutsalg på grensen, handler vin og brennevin for mer enn 2, 2 milliarder kroner, og Vinmonopolet selger nå omtrent bare halvparten av brennevinet som drikkes i Norge.

Konsekvensene av Regjeringens politikk, er at den norske polordningen taper og den svenske vinner. Dette burde bekymre i KrF også, siden partiet er regjeringens varmeste forsvarer av Vinmonopolet, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).

– Regjeringen snikinnfører økte avgifter hvert år gjennom å kalle det prisjustering. Denne praksisen er ikke vanlig i våre naboland, og konsekvensene er at avgiftsforskjellene blir større og grensehandelen øker. Tafatte politikere flagger ut arbeidsplasser og norsk verdiskapning. Regjeringen må sette inn tiltak som kan styrke salget på Vinmonopolet, fremfor å gi gavepakker til det svenske Systembolaget, sier Ingunn Jordheim i VBF.