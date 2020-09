REGJERINGEN VIL ØKE OVERNATTINGSMOMSEN – IGJEN

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv

Regjeringen forslår nå i Stortingsproposisjon 142s å øke overnattingsmomsen igjen, fra 6 til 12 prosent. Dagens sats gjelder frem til 31. oktober 2020, og regjeringen foreslår altså ikke å forlenge tiltaket. Den lave satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, reagerer sterkt på nyheten:

– Denne momsøkningen er uforståelig. Samme dag som regjeringen kommer med en ny krisepakke til reiselivet, og dermed anerkjenner at krisen vil bli langvarig, øker de samtidig momsen. En sats på seks prosent kunne hjulpet bransjen å overleve frem til neste sommer og gjort at vi kunne unngått mange konkurser og oppsigelser, sier Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv vil nå jobbe for at Stortinget skal stemme for å videreføre lavmomsen i reiselivet. På et frokostmøte i regi av NHO Reiseliv, 11. august, uttrykte både Frp og Senterpartiet støtte til fortsettelse av en lav overnattingsmoms, et standpunkt de også har signalisert i dag.