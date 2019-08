REGJERINGEN VIL SE PÅ STRENGERE REGLER FOR TURISTFISKE

Bøtesatsene for å ta med mer fisk enn lovlig ut av Norge ble nylig doblet. Samtidig blir flere og flere turister stoppet. Nå vil Nærings- og fiskeridepartementet diskutere tiltak.

Statssekretær Roy Angelvik sier til NRK Finnmark at de vil ha diskusjon om fisketurismen, og om turistene skal få ta med seg fisken ut av Norge eller ikke.

– Skal vi la utenlandske turister bo og fiske i Norge, men forby dem å ta fisk med seg hjem? Eller skal vi ha det som i dag, at vi har et tak på noen kilo, som igjen gjør at vi må ha et enda strengere kontrollregime? spør statssekretær Roy Angelvik (Frp).

Han sier regjeringen nå skal finne svar på disse spørsmålene sammen med andre myndigheter og næringen selv.

Næringslivet i Vest-Finnmark ba nylig regjeringen rydde opp i reglene. Mona Saab som driver med turistfiske på Sørøya i Finnmark, var en av aktørene som ønsket regjeringen på banen.

– Jeg setter stor pris på at statssekretæren inviterer til dialog for å se på helheten. Det er viktig å se hvordan ulike tiltak kan bidra til å styrke turistfiskenæringa, sier Saab, som driver Big Fish Adventure.

– Vi er veldig positive til å gå i dialog med myndighetene om hvordan man skal få vekk useriøse aktører i denne næringen, sier regionredaktør Målfrid Baik i NHO Arktis.

Foto: CH – visitnorway.com