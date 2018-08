REKORDTIDLIG CHAMPAGNE-HØST

Innhøstingen av druer i Champagne startet 21. august, det er eksepsjonelt tidlig, opplyser Comité Champagne. Den tidlige vinhøsten skyldes at druene allerede har oppnådd topp kvalitet, samtidig som været for innhøsting er optimalt. Produsentene håper at 2018 blir et toppår i Champagne.

Dette er gode nyheter for champagne-produsentene, som i de senere år har fått sterkere konkurranse fra andre musserende vintyper, ikke minst prosecco.

Ifølge Comité Champagne har været det siste året vært preget av en uvanlig våt vinter, men fra april til juni ble det målt 750 soltimer i Champagne, i et gjennomsnittsår er det 630 soltimer. Blomstring tidlig i juni og varmt og godt vær i juli og august, har gitt en overflod av modne druer. Alle druer plukkes for hånd, av rundt 120.000 sesongarbeidere.

Druekvaliteten er førsteklasses og innhøstingen i Champagne har startet tidligere enn vanlig. Selv om det er tidlig å fastslå, tror mange produsenter at 2018 kan bli en fremragende årgang.