RITZ LONDON SOLGT FOR OVER 10 MILLIARDER

The Ritz London er solgt til en privat investor fra Qatar. Det ryktes at hotellet er solgt for i overkant av £800 millioner (NOK 10,4 milliarder), den høyeste prisen som noengang er betalt for et hotell i Storbritannia. Dermed er legendariske Ritz solgt for tredje gang i sin 114 års historie, det antas at salget ble påskyndet av usikkerheten rundt corona-situasjonen.

Hotellet stengte sist fredag, for første gang på over 100 år, på grunn av corona-pandemien. Alle ansatte fortsetter på full lønn så lenge hoteller holder stengt.

Den endelige salgssummen er ikke kunngjort. For noen uker siden bekreftet en av eierne, Sir Frederick Barclay, at han hadde mottatt bud på over £1 milliard (NOK 13 milliarder), og truet med å saksøke hvis hotellet ble solgt for mindre. Til Financial Times sier en av Sir Fredericks medarbeidere at de er overrasket over meldingen om at hotellet er solgt og at de hverken er blitt konsultert, eller har godkjent salget.

Det er store spenninger intert i eierfamilien, spesielt mellom de to Barclay-brødrenes barn. Sir Davids tre sønner skal gjennom lengre tid ha drevet avlytting av Sir Frederick og hans datter Amanda, kom det frem i en sak i Londons High Court i februar.

Tvillingbrødrene Sir David og Sir Frederick Barclay kjøpte hotellet i 1995 for £75 millioner (NOK 980 mill.). I de siste årene er hotellet blitt renovert for store beløp og er i dag i Londons absolutte toppskikt.

Årsomsetningen har ligget rundt £47 millioner (NOK 615 mill.) og resultat før skatt rundt £7 millioner (NOK 91 mill.). Ritz har 136 gjesterom og suiter, og 450 ansatte.