SATSER PÅ MATOPPLEVELSER PÅ JUSTISEN OG TIDLIGERE BAGATELLE

For to og et halvt år siden gjenåpnet Justisen Restaurant, Bar & Bakgård i Møllergatas eldste bygård. Folk står i kø for å komme inn, men det er gjerne for å få seg en kald øl, snarere enn å teste maten.

─ Driften av Justisen har stort sett gått på skinner etter åpningen, men det virker som at folk har glemt restauranten litt. Derfor ønsker vi nå å rette enda mer fokus på restauranten og har fått inn et nytt kokketeam. Med ny kokk og restaurantsjef, er vi trygge på at både mat, drikke, service og den helhetlige restaurantopplevelsen, vil holde høyt nivå, forteller eier Jama Awaleh, som sammen med Kim Søyland har stått i bresjen for gjenåpningen av den ærverdige restauranten. Eierduoen liker å gjenreise gamle skatter, og vil til høsten være klare med enda et nytt bar- og restaurantkonsept, BA3, som tidligere huset Bagatelle og Lille B.

Justisen Restaurant satser nå på moderne og smaksrike bistroklassikere basert på sesongbaserte norske råvarer, og henter inspirasjon og ideer fra kjøkken rundt omkring i verden for å tilføre maten det lille ekstra.

Det nye kokketeamet består av restaurantsjef Lee Mannion-Gibson og kjøkkensjef Gregor Hegyi – en talentfull duo med mange års erfaring og en stor lidenskap for mat, vin og gjestfrihet.

Kokken Gregor Hegyi har tidligere jobbet på 3-stjerners Michelin-restauranten Martin Berasategui i San Sebastian, og på den anerkjente, franske, 2-stjerners restauranten Le Gavroche i London, under mesterkokken Michel Roux Jr. I Oslo har han jobbet på blant annet Festningen, Kolonialen og Tjuvholmen Sjømagasin. Restaurantsjef Lee Mannion-Gibson har vært i bransjen i over 30 år og har jobbet med kjente kokker som Gordon Ramsey, Marco Pierre White og Bruno Loubet, for å nevne noen. Nå er de klare for å gi gamle og nye besøkende på Justisen en suveren restaurantopplevelse.