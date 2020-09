SCANDIC LANSERER NYTT COWORKING-KONSEPT

Scandic Hotels lanserer nå et nytt coworking-konsept på 270 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Polen. Det nye konseptet gir kunder et sted å jobbe utenfor kontoret eller hjemmekontoret, med komfortable sitteplasser, Wi-Fi, drikke og tilgang til stilleområder og ulike tjenester. Tilgangen vil koste 199 per dag, 799 i uka og 1999 kroner for én måned, og er ikke abonnementsbasert.

Samtidig som behovet for permanente kontorplasser reduseres på grunn av digital utvikling, vokser coworking-trenden raskt i de nordiske landene. Store og små bedrifter søker økt fleksibilitet for sin virksomhet og sine ansatte, enten det er langt unna eller i nærheten.

– Vi ser en vekst i etterspørselen etter arbeidssteder nærmere hjemmet, eller som gjester og forretningskunder på hotellene kan benytte seg av. Med våre 270 hoteller i seks ulike markeder, kan vi tilby fleksible, inspirerende og rimelige arbeidsområder og private lokaler, uavhengig av hvor du er basert, sier konsernsjef i Scandic Hotels, Jens Mathiesen.

– Vi har hatt gjester som har jobbet i lobbyene våre i mange år, og som har satt pris på dynamikken og det kreative miljøet Scandic har tilbudt. Nå ser vi en økning i etterspørselen, og nettopp derfor tar vi neste steg og åpner for tilgang til kontorfellesskap med stilleområder, muligheter for printing og kopiering, samt kaffe og forfriskninger, sier Mathiesen.

– Dette er en spennende mulighet, og jeg har stor tro på at det vil bli tatt godt imot i det norske markedet. I en utfordrende og annerledes tid, er det viktig å være offensiv, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.