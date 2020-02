SCANDIC LANSERER NYTT HOTELLVAREMERKE

Med Scandic GO vil Scandic tilby et nytt konsept i det voksende økonomisegmentet. Ambisjonen er å etablere et sterkt nærvær i de største byene i Norden.

I første omgang skal det lanseres fem hoteller under Scandic GO-paraplyen. Fire av disse åpnes i Oslo og Stockholm i fjerde kvartal 2020, i tillegg til ett i København 2. kvartal 2021. Oslohotellene er Scandic Karl Johan og Scandic Grensen.

Konseptet er enkelt: Med Scandic GO skal en få en god natts søvn og god beliggenhet til en bra pris. Fullservice-restauranter, treningsrom og møtefasiliteter er ikke en del av konseptet.

GO-konseptet er rettet mot de som ønsker å oppleve aktivitetstilbudet utenfor hotellet og det lokale mat- og drikkeutvalget. For gjestene som velger å bli værende på hotellet, vil det tilbys et begrenset, men nøye utvalgt tilbud av mat og drikke.

– De siste årene har det skjedd en endring i hvordan reisende disponerer tiden sin på og utenfor hotellet under storbybesøk. Det er derfor betimelig at vi satser bredere og etablerer Scandic i et segment hvor vi ser et stort potensial, sier konsernsjef Jens Mathiesen (bildet) i Scandic Hotels.

Økonomisegmentet har vokst de siste årene og forventes å vokse ytterligere. Scandic har et mål om å bli markedsledende i dette segmentet i Norden, i all hovedsak gjennom nybygg og overtagelser av hoteller. Scandic har en attraktiv pipeline som innebærer en gjennomsnittlig tilvekst på 1500 rom i året. Med Scandic GO forventer en at tilveksten øker til 2500-3000 rom i året.

– Vi er svært glade for å lansere Scandic GO i Norge. Dette er en mulighet for Scandic til å etablere oss i et nytt segment, og det vil komplementere den eksisterende porteføljen av fullservice-hoteller, sier Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge.

Lekent, ungt, urbant design, kompakte og funksjonelle rom og en hotellopplevelse styrt av gjestens egen digitale enhet; dette vil være fokus for Scandic GO. Inn- og utsjekking og tilgang til hotellrommet håndteres via Scandics mobilapplikasjon.