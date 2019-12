SCANDIC MARKERER TILGJENGELIGHETSDAGEN MED FUNKIS-TAKEOVER

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, gjentok Scandic Hotels tirsdag fjorårets suksess med «Funkis takeover». Fem mennesker med nedsatt funksjonsevne overtok stillinger på Scandic Ørnen og Scandic Flesland Airport for én dag. Målet er å sette søkelys på mangfold og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.

– Tilgjengelighet og inkludering er en av våre hjertesaker i Scandic. Derfor jobber vi hver dag med å hjelpe flere av de 85.000 menneskene med nedsatt funksjonsevne som i dag står ufrivillig uten jobb i Norge, inn i arbeidslivet. Mange av dem trenger kun en mulighet, og det vil vi Scandic være med på å gi, sier Elin Ekrol, HR-direktør i Scandic.

For å markere Tilgjengelighetsdagen, fikk flere med nedsatt funksjonsevne være med å drifte Scandic Ørnen og Scandic Flesland Airport tirsdag. Initiativet skjer i samarbeid med Norges Handikapforbund og er en videreføring av Funkis-takeover i fjor, da samme konsept ble rullet ut på Scandic Fornebu for første gang. Målet er å ansette flere med nedsatt funksjonsevne og vise at mangfold er en styrke i arbeidslivet.

– I fjor stilte vi Scandic Fornebu til disposisjon for potensielle arbeidstakere. I år tar vi arrangementet til Bergen og gjør det dobbelt så stort. På Scandic Ørnen og Scandic Flesland Airport har tilsammen fem kandidater fått prøvd seg i ulike roller som resepsjonist, kurs- og konferansevert og servitør. Scandics egen tilgjengelighetsambassadør, Magnus Bergund, var også tilstede for å hilse på alle kandidatene, sier Ekrol.

En av dem som fikk prøve seg som Scandic-medarbeider for en dag var Stian Juhani Gjertsen. Han jobbet som resepsjonist.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk denne muligheten. Her har jeg lært rutiner, fått prøvd meg i innsjekk, utsjekk og resepsjonstjeneste. Jeg har også fått god hjelp og oppfølging av de ansatte på Scandic Ørnen.

Fra arbeidspraksis til fast jobb

Scandics innsats har gitt resultater. En av kandidatene som deltok på Scandic Fornebu i fjor, har i dag fast jobb hos Scandic. Han heter Bihonelgne Stifanos og sitter i rullestol. Siden han kom fra Etiopia til Norge for over 16 år siden, har han søkt på over 400 stillinger uten hell. Nå jobber han som som kurs- og konferansevert på Scandic Fornebu.

– Denne jobben har forandret livet mitt. Det er en fantastisk følelse å komme hjem etter endt arbeidsdag og føle at jeg har bidratt til samfunnet. Nå føler jeg meg som et menneske igjen, sier Stifanos.

Hotelldirektør ved Scandic Fornebu, Claus Petersen, forteller at dette har vært en læringsprosess, også for ham:

– Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk, på grunn av mangel på kunnskap. Jeg trodde ikke det var mulig for en rullestolbruker å klare oppgavene han ville møte, som å flytte og løfte tunge bord og stoler. Jeg tenkte at jeg i hvert fall ikke ville mestret det selv. Men Stifanos klarte det på fabelaktig vis.

Norges Handikapforbund (NHF) opplever at utfordringene med å få arbeid er en av de største problemene for deres medlemmer. De håper flere arbeidsgivere vil la seg inspirere av Scandics tiltak.

– Vi opplever at Scandic jobber aktivt for å rekruttere en mer mangfoldig arbeidsstokk. De forplikter seg til å innkalle søkere med funksjonsnedsettelser, dersom de fyller de øvrige kvalifikasjonene for en stilling. Dette er praktisk, faktisk handling som bidrar til å endre samfunnet. Vi synes det er bra jobbet, og et eksempel til etterfølgelse. De tilrettelegger hele hotellet for mangfold, både blant gjester og ikke minst ansatte. Det er viktig, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Scandic planlegger å videreføre Funkis-takeover i årene fremover.

– De gode resultatene av Funkis-takeover motiverer oss til å fortsette. Neste år er planen å arrangere funkis-takeover i Trondheim, forteller Ekrol.

Bilde: Kandidat Ove Strømme, hotelldirektør på Scandic Flesland Airport, Birte Hevrøy og kandidat Rikke Ullmann.