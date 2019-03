SCANDIC SATSER VIDERE I NORD – ÅPNER HOTELL NR. 2 I SVOLVÆR

Scandic styrker sin tilstedeværelse i Nord-Norge ytterligere, torsdag åpnet Scandic Vestfjord Lofoten. Det er hotellkjedens tredje hotell i Lofoten.

oktober i fjor overtok Scandic driften av hotellet, etter avtale med gårdeier Eiendomsspar. Siden da har hotellet vært stengt for totalrenovering. Blant annet har alle de 63 rommene blitt pusset opp, og fellesarealer som resepsjon, lobby og restaurant har gjennomgått en total forvandling. Kjøkken og restaurant har også blitt fornyet.

Det var hotelldirektør Gunhild Elisabeth Laundal som fikk æren av å klippe den røde snoren og erklære hotellet åpnet, torsdag ettermiddag.

– Jeg er utrolig stolt av alle mine medarbeidere som har stått på sent og tidlig, slik at vi har blitt ferdig til planlagt åpning. Nå er endelig hotellet åpent for de første gjestene, og allerede neste helg begynner VM i skreifiske, smiler hotelldirektøren som forventer fullt hus, men fortsatt har noen rom igjen å selge.

Scandic Vestfjord Lofoten har 63 helt nyoppussede rom, og sammen med søsterhotellet Scandic Svolvær, tilbyr Scandic nå 209 rom i Svolvær med ca. 500 senger. I tillegg har hotellene fem møterom med en total kapasitet på 200 personer.

Nord-Norge viktig for Scandic

– Interessen for Nord-Norge er større enn noengang, så timingen for å åpne vårt tredje hotell i Lofoten kunne ikke vært bedre, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Nyoppussede Scandic Vestfjord Lofoten, ligger på kaia i sentrum av Svolvær, kun 100 meter fra Hurtigruteterminalen. Fjell og hav er hotellets nærmeste naboer. Som Lofotens største by, besøkes Svolvær av rundt 200.000 turister årlig, og antallet øker. Med blant annet direkteruter mellom Oslo og Svolvær, er Lofoten mer tilgjengelig enn noen gang. Scandic er allerede representert med Scandic Svolvær noen hundre meter lenger borte langs kaia og Scandic Leknes Lofoten i Vest-Lofoten.