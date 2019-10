SCANDIC SERVERTE FROKOST 250 METER UNDER HAVOVERFLATEN

Tirsdag morgen serverte Scandic-hotellene i Stavanger hotellfrokost til 100 gjester i Ryfast-tunnelen, 250 meter under havoverflaten. Den unike frokostopplevelsen fant sted kun 90 dager før det som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel åpnes for trafikk.

– Dette var en helt fantastisk opplevelse å få være med på å skape. I Scandic er vi opptatt av å bidra til lokalsamfunnet og gi noe tilbake. I tillegg er vi veldig stolte av og kjent for å servere Norges beste frokost. Dette var en unik anledning til å gi den beste starten på dagen til dem som har jobbet her nede i lang tid, sier Ruth-Hege Holst, hotelldirektør på Scandic Stavanger City.

Like før klokken ni tirsdag morgen ankom 100 inviterte gjester Ryfast-tunnelen for en frokostopplevelse helt utenom det vanlige. Gjestene, som bestod av medarbeidere som har jobbet med tunnel-prosjektet i tillegg til frivillige fra lokale idrettsklubber, ble kjørt inn med buss fra hver tunnelåpning. Inne i tunnelen, 250 meter under havet, kom de til dekket frokostbord med kortreist mat og lokale spesialiteter fra Ryfylke, tilberedt av kjøkkenteam fra Scandic-hotellene i Stavanger.

– Gjestene fikk nyte Juanita-tomater fra Finnøy og gulrøtter og syrlige epler fra Helgøybakkane Fruktgård. Vi serverte omelett med spinat og salsa på tomater, aprikossyltetøy med gulrot og karse i tillegg til eplekake, og en frisk ingefær og epleshot à la Ryfast, forteller Jørgen Bjørnelv, kjøkkensjef på Scandic Stavanger City.

I tillegg til Scandics prisbelønte frokost, ble det også servert musikalske innsalg i den undersjøiske tunnelen mellom Stavanger og Strandalandet, som skal åpne i desember i år.

– Vi fikk tips om at akustikken i hallen var utmerket, så vi inviterte med oss en kvintett fra Stavanger symfoniorkester som spilte alt fra Dovregubbens hall av Grieg til barnesangen Grevling i taket. De musikalske innslagene bidro til å løfte stemningen, forteller Vibeke Fjordbakk, hotelldirektør på Scandic Forum.

Med overtagelsen av Scandic Royal Stavanger, som åpnet som et Scandic-hotell 1. oktober, har hotellkjeden hele seks hoteller i Stavanger-regionen. Distriktsdirektør for Scandic i Vest, Asle Prestegard, er imponert over samarbeidet.

– I tillegg til å levere svært gode hotellopplevelser i Stavanger, er det viktig for oss i Scandic å være en synlig aktør i det lokale markedet. Vi har nå seks hoteller i Stavanger-regionen, og dette var et strålende arrangement hvor alle hotelldirektørene samarbeidet på en imponerende måte, slik at dette lot seg gjennomføre. I tillegg til hotelldirektørene var det en rekke andre ansatte involvert som skal ha en stor og velfortjent ros, sier Prestegard.