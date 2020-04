SKAL INSPIRERE NORDMENN TIL Å LEGGE IGJEN MER AV FERIEPENGENE I NORGE

Foto: Johan Wildhagen/Visitnorway

Innovasjon Norge skal nå vri sitt vante oppdrag med å profilere Norge som reisemål internasjonalt gjennom Visit Norway, til å promotere Norge til nordmenn.

– Dette er et spesielt år og en helt spesiell situasjon. Coronaepidemien har satt store deler av næringen ut av spill, men om vi likevel skal se noe positivt i alt det triste, er det at mange av de som tidligere har reist til utlandet, nå gir uttrykk for at de i år vil oppleve Norge. Vår jobb blir derfor å inspirere og guide ferielystne nordmenn til å bruke alt reiselivs-Norge har å by på, gjennom våre kanaler. En jobb vi gjør sammen med reiselivsnæringen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Tall fra 2019 viser at i underkant av 14 millioner feriereiser ble lagt til Norge. Det betyr at 60 prosent av alle nordmenns ferier allerede finner sted i eget land.

Sommeren 2020 vil sannsynligvis enda flere velge å feriere i Norge. Men til tross for at hele to av tre feriereiser er innenlands, bruker vi to av tre ferie-kroner på utenlandsferien. Dette henger sammen med at når nordmenn ferierer innenlands, overnatter flere enn seks av 10 privat. Enten dette er på hytta, i et feriehus eller hos venner.

I 2019 var kun 12 prosent av overnattingene på feriereiser i vårt eget land som foregikk på hotell. På ferier utenlands derimot, valgte over halvparten overnatting på hotell, viser tall fra SSB.

Nordmenn brukte i underkant av 123 milliarder kroner på feriereiser i 2019. Vi brukte 12 milliarder mindre på ferier i hjemlandet, som betyr en nedgang på 27 prosent, sammenlignet med i 2018. Til sammenligning økte forbruket på utenlandsferier med NOK 3,4 milliarder.

– Dersom alle som nå snakker om norgesferie sommeren 2020 også legger igjen penger på hotell, restauranter, hos kultur- og fornøyelsesaktiviteter og aktivitetstilbydere, vil det bety veldig mye for norsk reiseliv. For mange kan det bety videre eksistens, og at vi fortsatt har et levende reiseliv med stor bredde i Norge, sier Holm.