SPEED DATING I DRAMMEN

Over 50 nye stillinger skal besettes før Quality Hotel River Station åpner 1. november 2019, og hotellet gikk en utradisjonelt vei for rekruttering av nyansatte. 20. mai inviterte de til “Speed Date”. Speed Date går ut på at søkerne fikk 2 minutter til å vise hvem de er, til et utvalg av ledere i Quality Hotel og sentrale samarbeidspartnere i Drammen.

– Å rekruttere ved å invitere til en Speed Date gir oss muligheten til å se hele mennesket og ikke bli farget av hull i CV’en, eller eventuelle veivalg mennesker har tatt i løpet av livet. Vi fikk over 200 personer innom i løpet av dagen, det var helt fantastisk, forteller hotelldirektør Anne-Margrethe Tveit.

Arrangørene håpte at rundt 100 personer skulle komme på Speed Date, det dobbelte antallet tok turen innom.

– Vi tror på at fantastisk service ikke alltid behøver å handle om en imponerende CV eller mange års erfaring, men snarere om personlighet og kreativitet i møte med gjestene våre. I Quality Hotel ser vi at det å satse på mangfold, inkludering og fellesskap, gir resultater i form av god kultur. I Speed Date’n fikk alle deltagerne muligheten til å vise frem seg selv og sin personlighet, og vi fikk møte mennesket bak CV’en”, sier Hanne Corneliussen, People & Culture Manager i Nordic Choice Hotels.

«Speed Date» var første steg i rekrutteringsprosessen. Kandidatene som går videre, vil gå videre til en workshop og et mer tradisjonelt intervju før mulig ansettelse.

Quality Hotel River Station åpner 1. november 2019, ved togstasjonen i Drammen. Hotellet får 247 rom, to restauranter, en bar og et treningsrom. Hotellet får også 9 møterom, samt en storsal med konferansekapasitet til ca. 400 gjester.