STOR OPPSLUTNING OM NORES VINMESSE

Nores vinmesse gikk av stabelen 9. januar i Bergen. Årlig møter rundt 250 innkjøpere fra Nores medlemsbedrifter avtaleimportørene for smaking og faglig utveksling.

Nores vinmesse er et svært populært arrangement for både medlemmer og leverandører. Medlemmenes store fokus på området gjør at messen er en viktig arena for begge parter. I tillegg til importørene var distributører og leverandører av øl, mineralvann, kaffe, glass og utstyr tilstede, samlet var det 25 leverandører som stilte ut. Fire av landets beste på vin og brennevin åpnet messen med inspirasjonsforedrag:

Francesco Marzola, Wine Director, Park Hotel Vossevangen. Best Sommelier of the Nordics 2018. Franscesco innviet tilhørerne i hvordan hans vininteresse startet, hvor han henter inspirasjonen fra, og hva som skal til for å bli så god på vin.

Yunus Yildiz, åpnet Himkok, som ble kåret til Verdens 20. beste cocktailbar. De vant også prisen “Ketel One Sustainable Bar Award“, som blir tildelt en bar som driver bærekraftig. Prisen viser til at de tenker bærekraftig både ved at de bruker økologiske og biodynamiske råvarer, og har lokale leverandører. I 2019 åpner han to helt nye konsepter i Oslo: Svanen og DGÆ (Den Grimme Ælling), begge i gamle apoteklokaler fra 1896, i Karl Johans gate.

Anne Maurseth. Barteamet på Andre til Høyre har store ambisjoner for drinkene som serveres. Ambisjonene går i retning av raffinering av teknikker og det å være innovative når det kommer til smakskombinasjoner. Det inkluderer spesielle siruper og reduksjoner, som f.eks. en med parmesan, og ulike typer fermenterte ingredienser.

Jørgen Dons driver Raus bar i Trondheim og ble kåret til «Bartender of the year» i Bartender Choice Awards i Stockholm i 2017. Tidligere har han både en enkelttittel fra verdensmesterskapet (2014) og ble kåret til Nordisk mester (2015). Han ble i 2015 også nr. 11 blant verdens bartendere. Jørgen snakket om en voksende trend for «guilty pleasure» drinker.