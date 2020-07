STORDALEN ÅPNER VILLA COPENHAGEN

Etter tre års renovering av det ikoniske sentralposthuset i København, kan Villa Copenhagen nå åpne dørene, litt forsinket på grunn av covid-19. Det nye luksushotellet blir en del av Petter Stordalens Nordic Hotels & Resorts, men med eget navn og identitet. De siste årene har det tidligere sentralposthuset, som rommer over 100 år med historie, gjennomgått en enorm forvandling for å kunne utfordre de forventninger man hittil har hatt til et luksushotell.

– Det er en helt fantastisk følelse at vi endelig kan åpne Villa Copenhagen, etter flere år med hardt arbeid. Den nåværende situasjonen innebærer at vi selvsagt har fått en annen oppstart enn vi hadde forventet. Men det har hele tiden vært vår drøm å være et samlingssted for københavnerne, og nå er det blitt enda viktigere å være der for de lokale og tilby en hyggelig utflukt fra hverdagen, sier Peter Høegh Pedersen, hotelldirektør ved Villa Copenhagen.

Luksuriøse rammer fylt med kontraster

Gjennomgående for hotellet er kontrastene, som blant annet kommer til uttrykk i møtet mellom den moderne skandinaviske innredningen og de godt bevarte historiske elementene. Hotellet er oppført med respekt for bygningens historiske arv og er ikledd luksuriøse rammer med fokus på bærekraftig design, arkitektur og kunst. Det er hovedsakelig Universal Design Studio, med den anerkjente designeren Richard McConke i spissen, som har innredet hotellet. Han har tidligere blant annet designet hotellet At Six i Stockholm og ACE Hotel i London. Det er arkitektstudioet Earth Studio som har designet hotellets bærekraftige Earth suite, og luksussmykkemerket Shamballa Jewels har innredet hotellets Courtyard, samt flere suiter, blant annet Danmarks kanskje dyreste suite – det tidligere direktørkontoret. Ytterligere har det Londonbaserte designstudioet Goddard Littlefair stått for designet av hotellets brasserie, bar, bakeri og møtefasiliteter

– Villa Copenhagen skal utfordre den tradisjonelle forståelsen av luksus innenfor hotell. Det kan vi ikke få til hvis vi gjør akkurat som alle andre. Derfor samarbeider vi med de fremste partnerne i bransjen, men har også med oss samarbeidspartnere som ikke umiddelbart assosieres med vår bransje. Vi tror at kontrastene og mangfoldet i dette samarbeidet vil gjøre Villa Copenhagen til noe helt eget å besøke, sier Peter Høegh Pedersen.

Bakeri, shopping og kunst

Hotellet på 25.000 kvadratmeter rommer alt fra et 25 meter langt utendørs svømmebasseng, oppvarmet fra overskuddsvarmen fra kjøleanlegget, og med utsikt over København, til en 1200 kvadratmeter Hidden Garden på taket av Villa Copenhagen. Hotellet har også eget brasserie, en cocktail- og vinbar, bakeri og designbutikk.

I spissen for Villa Copenhagens gastronomiske univers er hotellets sjefskokk, Tore Gustafsson. Hotellets restaurantsatsing er brasseriet Kontrast, som fokuserer på kontrasten mellom smaknyansene fra rene, lokale råvarer og krydder fra Syd-Europa og Nord-Afrika. Maten består hovedsakelig av sesongbaserte og økologiske råvarer, samt bærekraftig produsert kjøtt og fisk – alt sammen fra lokale produsenter.

Har man lyst på deilig antipasti, vin eller cocktails, kan man besøkte T37, som er oppkalt etter hotellets adresse, Tietgensgade 37. I hotellets Courtyard kan gjester og lokalbefolkningen nyte kaffe, frokost, lunsj eller et glass. I tråd med Villa Copenhagens ambisjoner om å være et bærekraftig hotell, har hotellet et eget bakeri, Rug, som baserer seg på lokale råvarer. Blant annet er surdeigsbrødet laget på korn fra en dansk mølle. Rug er åpent for lokale københavnere så vel som hotellets gjester. Gonzalo Guarda, som er ansvarlig for bakeriet, forteller følgende:

– Vi ønsker å jobbe utelukkende med økologiske produkter for å bake noen av byens beste brød og kaker, men vi vil også tenke nytt om det danske frokostbrødet og jobbe både med både smak, aroma og tekstur.

Utover bakeri, har Villa Copenhagen også åpnet designbutikken Passagen, som primært selger dansk design fra nye og modige kreative sjeler. Produktene i butikken forteller en historie som henger sammen med Villa Copenhagens DNA – kontrastfylte, farverike produkter med en bærekraftig profil, uten at det går på bekostning av kvalitet. Og er du kunstinteressert, kan du få en unik opplevelse ved å gå rundt på hotellet, der veggene er fylt med store deler av Petter Stordalens private kunstsamling.