STORDALEN LANSERER VILLA COPENHAGEN, MED MODERNE OG NYTENKENDE LUKSUS OG SERVICE

Petter A. Stordalen har lansert navnet og konseptet til det nye hotellet i det tidligere sentralposthuset i København, som åpner dørene våren 2020. Navnet blir Villa Copenhagen, som representerer en moderne og nytenkende tolkning av de tradisjonelle dydene innenfor luksus og service i hotellbransjen.

– Historisk sett har hovedstadens posthus utgjort en sentral del av kommunikasjonen i samfunnet. Det elementet har vært avgjørende for det nye konseptet. Å endre en bygning på 30.000 m2 fra 1912 er ingen enkel oppgave, og i to år har dyktige arkitekter og designere jobbet med å gjøre det gamle bygget om til et moderne samlingssted. Det gamle posthuset skal bli til et av Københavns beste hoteller – midt i smørøyet av kultur, mat, forretning og shopping, sier Petter A. Stordalen.

I det gamle sentralposthuset, som favner over 100 års historie, skal Villa Copenhagen stå klart i 2020 med 390 rom. Den danske hotelldirektøren Peter H. Pedersen, som står i spissen for det moderne luksushotellet, ser frem til å åpne dørene til den nye villaen – et hus inspirert av sine nærmeste omgivelser og med respekt for sin arv.

– Vi ønsker å skape et hotell som bryter med noen av konvensjonene for tradisjonell hotelluksus. Den grønne praksisen vil gjenspeiles i bærekraftige driftstiltak når det gjelder for eksempel rengjøring, reduksjon av matsvinn, bruk av plast og et basseng som er varmet opp med overskuddsvarme. Med Villa Copenhagen ønsker vi derfor å sette noen bransjeledende rammer og standarder for hva luksus også kan være, sier Peter H. Pedersen.

Det er selskapet Strawberry Property, som eies av Stordalen og Varner-brødrene, som eier bygningen. Ombyggingen er budsjettert til rundt DKK 1,5 milliarder.

Fotos: Oliver Knauer og Creative Commons