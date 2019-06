SVAKERE DRIFTSMARGINER FOR EUROPEISKE HOTELLER

April var den femte måneden på rad med nedgang i lønnsomheten for hoteller i Europa (unntatt UK & I), brutto driftsmargin per tilgjengelig rom (GOPPAR) falt med 8.4% til €56.61 (NOK 554).

Europeiske hoteller hadde en 1.2% nedgang i RevPAR, til EUR 114.51 (NOK 1121), mens andre inntekter falt med 7.4% til EUR 53.96 (NOK 528). Total revenue per available room (TRevPAR) ble redusert med 3.4%, til EUR168.47 (NOK 1649).

– Etter 25 måneder med nesten kontinuerlig vekst, ser vi nå at inntektene per rom i fastlands-Europa forverres, fordi omsetningen faller og omkostningene øker. Tempoet på nedgangen er foruroligende, med GOPPAR satt tilbake til nivået i august 2018, sier Michael Grove, Director of Hotel Intelligence EMEA i analyseselskapet HotStats.

254.600 nye rom kommer

Likevel bygges det nye hoteller i stor stil over det meste av Europa. I pipelinen for hoteller under bygging, eller under planlegging, er det nå 1670 prosjekter med ialt 254.600 rom. Dette er en økning fra samme tid i fjor på 22% i antall prosjekter og 19% i antall rom, ifølge Lodging Econometrics (LE).

Det er nå ialt 844 prosjekter under bygging og ytterligere 480 prosjekter som har byggestart i løpet av de nesten 12 måneder.

Ifølge LE kommer det til å åpnes 390 nye hoteller i Europa i 2019 og ytterligere 426 i 2020. Tyskland har flest nye hotellprosjekter, ialt 319, fulgt av UK med 261.

Bilde: Savoy Palace med 352 rom, i Madeiras hovedstad Funchal, er ett av de 390 nye hotellene som åpnes i Europa i 2019.