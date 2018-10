THOMAS, OLINE OG ALEKSANDER VIL BLI BEST PÅ REISELIV I YRKES-NM 2018

Onsdag går startskuddet for årets Yrkes-NM, hvor blant annet beste kokk, servitør og resepsjonist skal kåres.

350 lærlinger og unge faglærte fra over 35 yrker er påmeldt årets Yrkes-NM, som arrangeres på kongress- og messesenteret X Meeting Point Norway utenfor Oslo, fra onsdag 24. til fredag 26. oktober. Målet med Yrkes-NM er å styrke rekrutteringen av ungdom til yrkesfag.

Konkurransene arrangeres i forbindelse med en utdanningsmesse for niende- og tiendeklassinger i Oslo og Akershus. Cirka 30.000 ungdommer er ventet til messen fra onsdag til fredag.

NHO Reiseliv har ansvar for å arrangere Yrkes-NM for kokk-, servitør- og resepsjonsfagene – godt hjulpet av samarbeidspartnere fra både skoler, leverandører, medlemsbedrifter og opplæringskontor. Vinnerne av hver disiplin kvalifiserer seg til Yrkes-EM om to år.

– Konkurranser er svært viktig for å få erfaring og bygge kunnskap og stolthet. Det bidrar også til å synliggjøre yrker der etterspørselen etter faglærte er høy. Særlig er faglærte kokker etterspurt over hele landet, så kokkeutdanning gir mange spennende jobbmuligheter, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

– Kjøkkenet har stått sentralt gjennom hele oppveksten

NHO Reiseliv har snakket med tre av deltakerne i de ulike reiselivskonkurransene, og spurt dem hvorfor de har valgt å bli – eller er i prosess med å bli – kokk, servitør eller resepsjonist.

Oline Østebø Mæland (22), kokk ved Restaurant Kommandanten i Trondheim:

– Jeg har villet bli kokk fra jeg var liten. Å lage mat og stå på kjøkkenet er der jeg alltid har følt meg hjemme. Gjennom hele oppveksten har kjøkkenet stått sentralt, og jeg har gode minner fra matlaging med bestemødre fra barndommen. Jeg liker at en alltid fortsetter å lære.

Thomas Brandtzæg Godø (19), andreårs servitørlærling ved XL Diner i Ålesund (bildet):

– Jeg har lyst til å bli servitør på grunn av fascinasjonen jeg har over hvordan en kan skreddersy gjestens matopplevelse gjennom delene av seg selv man legger i, og viser gjennom arbeidet og servicen. Dette er selvfølgelig kombinert med en over gjennomsnittet stor interesse for mat og drikkevarer.

Aleksander Christensen (20), resepsjonist ved Thon Hotel Bergen Airport:

– Resepsjonen er hotellets knutepunkt, der alt starter og slutter når det gjelder hver gjest. Man har et stort ansvar og en stor påvirkning på gjestenes opphold og inntrykk av hotellet. Det ansvaret er jeg veldig stolt av. Med riktig innstilling og kunnskap kan resepsjonisten snu et opphold som ikke går bra, på kun minutter. Det synes jeg er veldig kult. Samtidig er ingen dag lik, og hver dag vil by på nye utfordringer.

Yrkesfagenes år 2018

Regjeringen bevilget i 2018 fem millioner kroner til WorldSkills Norway for å fremme yrkesfagene gjennom kampanjen Yrkesfagenes år 2018. Målet med kampanjen er å gi økt innsikt om yrkesfag og arbeidsliv. Den skal også øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.