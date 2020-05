THON ÅPNER HOTELL NUMMER 3 I KRISTIANSAND

Konferansesalen i toppetasjen av Thon Hotel Norge har utsikt over hele byen.

2. juni åpner Thon Hotel Norge i Kristiansand, som er et nytt hotell i kjeden.

– Åpningsdatoen ble utsatt én måned på grunn av coronakrisen, men nå er vi superfornøyd med å kunne ønske gjester velkommen til oss rett før sommersesongen begynner for fullt, sier hotelldirektør Raymond Kirknes.

Thon Hotel Norge får 167 gjesterom, restaurant, bar og konferansefasiliteter. Det er også 13 møterom og konferansesaler med stor kapasitet. I toppetasjen har den største konferansesalen panoramautsikt over byen og LED-vegg.

– Thon Hotel Norge blir byens beste møteplass. Her kan du ta en kopp kaffe, et uformelt jobbmøte med god avstand, eller en drink på kvelden. Vi har gode rutiner for smittevern og her blir det mulig å arrangere møter og kurs med god avstand i vår fantastiske toppetasje, som har godt med plass, sier Kirknes.

– Fra før har vi Thon Hotel Kristiansand og Thon Hotel Parken, og med Thon Hotel Norge får vi tre ulike hoteller i byen. Dette er en populær sommerdestinasjon i Norge og jeg ønsker Thon Hotel Norge velkommen inn i kjeden, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Norge ligger i Dronningensgate i sentrum av Kristiansand. Raymond Kirknes er direktør for både Thon Hotel Parken og Thon Hotel Norge, som er franchisehoteller i kjeden.