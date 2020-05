THON HOTEL ROSENKRANTZ OSLO OG BERGEN ÅPNER IGJEN

Hotelldirektør Christian Arnet (øverst) ved Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, og direktør ved Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Kristine Hjelmeland Iversen, er glade for igjen å kunne ønske gjester velkommen.

Etter å ha vært midlertidig stengt, er hotelldirektør Christian Arnet glad for å åpne Thon Hotel Rosenkrantz Oslo igjen 20. mai.

– Vi var et av de første Thon-hotellene som stengte, som følge av lavt belegg under coronakrisen, da forretningsreisende og konferansevirksomhet forsvant nærmest over natten. Nå gleder vi oss til å gjenåpne hotellet, og de ansatte er selvfølgelig ivrige etter å komme tilbake på jobb igjen, sier Christian Arnet.

– Vi gleder oss over hver eneste gjest, og det er klart at det er ekstra spesielt nå. Oslo er en populær destinasjon om sommeren, og vi ser heldigvis en positiv bookingtrend. Vi håper og tror at norsk reiseliv vil få et oppsving nå som nordmenn ferierer i eget land. Vi ser frem til å ønske norske turister velkommen til Thon Hotel Rosenkrantz Oslo, og håper samtidig at vi også får tilbake våre forretningsreisende gjester. De ansatte er veldig motivert, de gleder seg til å komme tilbake for å treffe både kollegaer og gjester. Thon Hotels har fullt fokus på smittevern og avstandsregler, som blir en naturlig del av vår hverdag, sier direktør Christian Arnet.

20. mai gjenåpner Thon Hotel Rosenkrantz Bergen. – Jeg har virkelig lært at man ikke skal ta ting for gitt. I 2019 ble vi kåret til Norges beste hotell og året etter opplevde vi en dramatisk nedgang i gjester på grunn av avlyste konferanser, innreiseforbud og at alle holdt seg hjemme, sier hotelldirektør Kristine Hjelmeland Iversen.

– Jeg gleder meg veldig til å få igjen ansatte på jobb og møte både gode kollegaer og gjester. Det blir utrolig kjekt å få litt liv og røre på vårt flotte hotell igjen. I det siste har vi fått inn flere forespørsler om kurs og møter hos oss. Vi har jobbet mye med smittevern og har gode rutiner for å tilrettelegge for trygge konferanser hos oss, sier Kristine Hjelmeland Iversen. Hotellet har 157 gjesterom, restaurant og 8 møterom.