THON HOTELS MED NY MOBILAPP

Mobilappen er spesialdesignet for å bestille hotellrom på en rask og sømløs måte.

– Teknologi er et av våre satsningsområder, og vi er kjempefornøyd med lanseringen av vår nye mobilapp. Appen er med på å forenkle kjøpsprosessen og selve oppholdet for våre gjester. I løpet av et par tastetrykk kan de blant annet bestille hotellrom og få oversikt over bonuspoeng, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels.

Appen, som heter “Thon Hotels”, finnes nå tilgjengelig i App Store for iOS og i Google Play for Android-mobiler.

– Noen av våre mest trofaste stamgjester og medarbeidere i Thon Hotels har vært med på å teste appen i tidlige testfaser. Tilbakemeldingene fra hotellgjester har vært svært gode etter lansering. Appen har nå en score på 4,9/5 i samlet vurdering i både App Store og Google Play, sier Asle Dragsten Liebech, som er produkteier for mobilapplikasjonen hos Thon Hotels.

Mobilappen vil videreutvikles. Det vil komme nye og spennende funksjoner fortløpende.