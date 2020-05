THON HOTELS TIL TOPPS I KUNDETILFREDSHET

– Topp service og utsøkt mat, og med elegant og glad design, er vi blitt Norges beste hotellkjede, sier en glad Olav Thon.





Norske forbrukere har talt gjennom Norsk Kundebarometers kåring 2020: Thon Hotels er hotellkjeden de er mest fornøyd med. – Topp service og utsøkt mat, og med elegant og glad design, er vi blitt Norges beste hotellkjede, sier en glad Olav Thon.

– Vi er i ekstase, dette er fantastiske nyheter! Midt i en spesiell tid for norsk reiseliv, så betyr dette utrolig mye for oss i Thon Hotels. Vi har jobbet lenge for å bli best, og denne undersøkelsen viser at kundene verdsetter det vi gjør. Tusen takk til alle medarbeidere i Thon Hotels for den gode jobben de gjør for gjestene våre, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen.

Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI måler hvert år kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

– Dette er første gang Thon Hotels topper listen for hotellbransjen – gratulerer så mye med fantastisk oppnådd resultat. Dette er en tillitserklæring fra kunder om at Thon Hotels leverer god kvalitet og i henhold til kundenes forventninger. Kundetilfredshet er det beste prestasjonsmålet sett fra kundenes ståsted. Resultatene viser at retningen Thon Hotels har tatt de siste årene verdsettes av gjester, sier Pål Silseth, som er leder for Norsk Kundebarometer og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

Thon Hotels fikk en score på 75 poeng i den prestisjefylte kåringen, og ble dermed bransjevinner. Like bak fulgte Nordic Choice med 74,5 poeng, Radisson Blu med 73,2 og Scandic med 72,7.

– Eksepsjonell service, god mat og lekkert design har vært våre fokusområder. Vi i Thon Hotels strekker oss lenger for å gjøre en god dag enda bedre for våre gjester. Denne anerkjennelsen som vi nå har fått, viser at vi har gjort mye riktig og at vi leverer et kvalitetsprodukt som gjestene liker, sier Thorvaldsen.