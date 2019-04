TORIL FLÅSKJER FRA FUNGERENDE TIL FAST DIREKTØR PÅ GRAND I OSLO

Toril Flåskjer er ansatt som ny hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic. Hun har lang erfaring fra hotell- og reiselivsbransjen, med over 30 års ledererfaring. De siste 22 årene har Flåskjer vært en del av Scandic-kjeden, som hotelldirektør på en rekke Scandic-hoteller. Hun startet sin karriere i Scandic med åpningen av Scandic Sjølyst i 1997. Siden har Flåskjer vært med på flere nyåpninger, og kom sist fra stillingen som hotelldirektør på Scandic Fornebu. I tillegg har hun engasjert seg med en rekke verv innen blant annet Kvinner i Business, HSMAI og Visit Oslo. I 2010 ble hun kåret til «Årets direktør» i Scandic-konsernet, blant 140 hotelldirektører i 10 land.

oktober i fjor inntok Toril Flåskjer rollen som fungerende hotelldirektør på Grand Hotel Oslo. Nå ser hun frem til å fortsette reisen hun har påbegynt.

– Jeg vil ha stort fokus på å skape en god og attraktiv arbeidsplass for medarbeidere som brenner for høy kvalitet og fantastiske gjesteopplevelser. Jeg ser frem til å ta vare på og forvalte hotellets rike arv og tradisjon. Samtidig skal vi rette blikket fremover og omfavne fremtiden, slik at vi sikrer at Grand Hotel Oslo forblir stedet der de unike historiene og gode gjesteopplevelsene skapes, også i fremtiden, sier Flåskjer.

Administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold, er svært fornøyd med å ha sikret seg Flåskjer som ny hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic.

– Toril Flåskjer er en veteran i Scandic-systemet. Hun har i tillegg god kjennskap til Grand Hotel Oslo, og har siden i fjor høst gjort en strålende jobb som fungerende hotelldirektør. Jeg er derfor veldig glad for at Toril nå har takket ja til stillingen som ny hotelldirektør. Det finnes bare ett Grand, og jeg er sikker på at om det er noen som kan håndtere Norges mest spennende hotelldirektørjobb, så er det Toril, sier Svein Arild Steen-Mevold.

Styrker ledelsen ytterligere med ny salgsdirektør

I tillegg til at Flåskjer nå blir ny hotelldirektør, er Trude Strøm Solberg ansatt som ny salgsdirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic. I likhet med Toril har Trude lang fartstid i hotell- og reiselivsbransjen. Hun har jobbet i Scandic-kjeden i over 20 år, hvor hun har hatt en rekke roller, både som hotelldirektør og salgsdirektør. Etter en kort pause, ser hun nå frem til å komme tilbake til hotellbransjen og Scandic.

– Jeg er utrolig stolt av å få bli en del av teamet på Grand Hotel Oslo by Scandic. Med flere nye hoteller i Oslo vil det kreve mer av oss, med høy aktivitet og å være tett på kunder og samarbeidspartnere. Vi skal jobbe aktivt og målrettet med å befeste Grand Hotel Oslo sin posisjon som et av Norges beste hoteller, sier Trude Strøm Solberg.