TORK MED COVID-19 INFORMASJONSPAKKE FOR SERVERINGSBRANSJEN

Tork lanserer nå en ”Trygg på jobb”-informasjonspakke, spesielt for serveringsbransjen. Den tilbyr restaurantarbeidere tips for hygienepraksis, samt anbefalinger for plassering av dispensere, for å sikre ansatte og kunder under covid-19-pandemien.

Torks «Trygg på jobb»-informasjonspakke er en fullverdig nettbasert ressurs, med den mest oppdaterte hygiene-informasjonen og -anbefalingene for selskaper. Som en global leder innen profesjonell hygiene, tilbyr Tork innsikt og ressurser basert på flere tiår med erfaring, kombinert med oppdaterte anbefalinger for folkehelse, for å hjelpe selskaper med å forhindre spredning av smitte og å holde de ansatte trygge.

Informasjonspakken gir arbeidere verktøy og ressurser for å prioritere håndhygiene, personlig hygiene og renhold av overflater i restaurantene. Tork vil i løpet av de nærmeste månedene slippe ytterligere ressurser og guider for å hjelpe serveringsbransjen med å returnere etter pandemien.

– Restaurant-arbeidere har raskt blitt tvunget til å dreie forretningsmodellene sine for å tilpasse seg retningslinjer for sosial distanse. Tork utviklet «Trygg på jobb»-informasjonspakken for serveringsbransjen, for å hjelpe arbeidere med å tilpasse seg den nye normalen og sikre at rutiner for håndhygiene og personlig hygiene fortsetter å være en prioritet, som igjen vil være med å berolige kunder med at restauranter er trygge, både nå og på lang sikt, sier Hanneke Kuipers, markedssjef for serveringsbransjen i Essity Professional Hygiene.

For å laste ned «Trygg på jobb: Informasjonspakke covid-19 for serveringsbransjen» og lære mer om hvordan Tork støtter selskaper gjennom covid-19-pandemien, besøk tork.no/torkcampaigns/corona-virus.