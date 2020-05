TORK MED INFORMASJONSPAKKE FOR RIKTIG HYGIENEPRAKSIS

I forbindelse med Verdens håndhygienedag 5.mai, lanserer Tork,Trygg på jobb:COVID-19 Helsetjeneste-informasjonspakke, for å bidra med informasjon om hvordan minimere smitte og maksimere riktig hygienepraksis. Informasjonspakken har som mål å støtte arbeidstakere som jobber i front i kampen mot COVID-19, slik som helsepersonell, renholdere og driftsadministrasjon.

Det nedlastbare verktøyet inkluderer ressurser for bedre håndhygiene, overflatehygiene og plassering av dispenser.

Informasjonspakken har som mål å støtte arbeidstakere som jobber i front i kampen mot COVID-19, ved å tilby ressurser som bidrar til å øke den generelle hygienen. Informasjonen er tilgjengelig for gratis nedlastning for alle på tork.co.uk/safeatwork. Lenken henviser til den engelske versjonen av informasjonspakken, den norske informasjonspakken vil være tilgjengelig for nedlastning innen kort tid på tork.no/tryggpåjobb.

I verktøysettet kan man finne opplæring i riktig håndvask og hånddesinfeksjonsprosedyre, samt laste ned instruksjonsplakater.

Besøk tork.co.uk/safeatwork for å laste ned Trygg på jobb: COVID-19 Helsetjeneste-informasjonspakke.