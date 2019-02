TRONDHEIM ENDELIG I GUIDE MICHELIN

For første gang har Trondheim fått plass i den prestisjetunge Michelin Guide Nordic Countries. Mandag kveld ble både Heidi Bjerkan med Credo Restaurant og Jonas Nåvik med Fagn, tildelt hver sin stjerne. Maaemo beholder sine tre stjerner og de fem andre norske restaurantene beholder sin ene stjerne. Statholdergaarden går inn i sitt 22. år med Michelinstjerne.

Stjernene til Credo og Fagn er en enorm anerkjennelse for teamene til Heidi Bjerkan og Jonas Nåvik. Det er også en enorm anerkjennelse for råvareprodusenter fra hele regionen. Anerkjennelsen påvirker ikke Credo og Fagn alene, men vil bidra til å løfte hele restaurantscenen i byen og den vil styrke Trondheim som turist – og besøksdestinasjon, mener VisitTrondheim.

Heidi Bjerkan er den første norske kvinnen som er representert i Michelinguiden. Hun fikk i tillegg til Michelinstjerne, også tildelt en spesiell bærekraftpris. Den er ny av året og henger høyt. Den viser hvilken retning bransjen går i og hvilke verdier som legges vekt på. Credo har flagget bærekraft høyt og gjort det til et premiss for sin virksomhet.

Michelinstjernene vil bidra til å gjøre Trondheim til en enda mer spennende by å utforske for ulike segmenter av matelskere. Fra gastronomigjesten, som foretrekker hvite duker, til hun som går for håndholdt ureist mat på en av regionens mange festivaler. Michelin-stjernene bidrar til å sette Trondheim på verdenskartet og det vil få stor betydning for besøkende til byen når vi nå kan tilby restauranter i Michelin-klasse. Da Århus i 2015 ble tildelt Michelin-stjerner, vokste byens turisme med 17 prosent, vi skal utnytte dette momentet til å bygge byen og regionen til en sterkere destinasjon, sier VisitTrondheim.

Michelin Guide Nordic Countries 2019

Tre stjerner

Maaemo

En stjerne

Credo (Trondheim)

Fagn (Trondheim)

Galt (Oslo)

Kontrast (Oslo)

Re-naa (Stavanger)

Sabi-Omakase (Stavanger)

Statholdergaarden (Oslo)

Bib Gourmand

Smalhans (Oslo)

I tillegg er 32 andre restauranter i Oslo, Stavanger og Bergen spesielt anbefalt med utmerkelsen The Plate Michelin.