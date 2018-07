TURISTSVIKT I LOFOTEN

Den varme sommeren i syd fører til færre turister i Lofoten. Dårlig vær i nord og Fotball-VM får skyld for turistsvikten. Vill og vakker natur og idylliske fiskevær har gjort Lofoten til et drømmereisemål for mange norske og utenlandske turister, men turistboomen de siste årene har ført til kaos, slitasje og forsøpling i øyriket. Den negative medieomtalen kan ha bidratt til at færre velger Lofoten-ferie akkurat i år, ifølge NRK Nordland.

– Det kan ha hatt en effekt. Vi i turistnæringen får tilbakemeldinger på at «det er fullt i Lofoten nå og køer overalt», sier Tommy Johansen, ved turistattraksjonen Sund fiskerimuseum.

Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten sier at medlemsbedriftene rapporterer om færre turister i juni og så langt i juli. Halvparten av turistene i Lofoten nordmenn, og det er de som i hovedsak uteblir. Dreyer tror at hetebølgen i syd er hovedforklaringen på turistsvikten i juni og juli. Norske turister reiser gjerne til naturperlen i bobil, og ifølge Dreyer har vært klart færre bobiler å se på veiene i Lofoten i år. Fergeselskapet Torghatten Nord, som frakter turistene til og fra Lofoten, bekrefter at også de har hatt færre biler og passasjerer på fergene til Lofoten.

Også hotell- og restaurantnæringen merker at turiststrømmen har vært laber denne sommeren. Lars Bjørback, som eier en flere restauranter og hoteller i Svolvær, forteller til NRK Nordland om en markant nedgang. – Vi har hatt en nedgang på 25 prosent. Vi merker det ikke så mye på hotellene, utlendinger booker gjerne et år i forveien, men det er klart færre gjester rundt restaurantbordene. Også han er tydelig på at det er norske markedet som svikter Lofoten i år. – Sommeren 2017 opplevde vi en eksplosjon sammenliknet med årene før. I år er det nesten ikke nordmenn her. Bjørback er ikke i tvil om at den kjølige sommeren i nord nok har skremt mange nordmenn.

Bilde: Reine, Lofoten

Foto: Mattias Fredriksson Photography AB – Vistinorway.com