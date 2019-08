TWININGS BEST BREAKFAST-FINALISTENE KLARE

I år har det vært usedvanlig høyt nivå og det blir dermed 10 hoteller i finalen for årets Twinings Best Breakfast. Hotel Britannia og Hotel Norge by Scandic er nye hoteller som går rett til finalen. Scandic Hotels og Thon Hotels har 9 av de 10 hotellene i finalen, eneste utfordrer er Hotel Britannia.

Finalister 2019

Thon Hotel Lofoten

Scandic Nidelven

Hotel Britannia

Scandic Hell

Scandic Byparken

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Thon Hotel Stavanger

Scandic Maritim Hotel Haugesund

Thon Rosenkrantz Oslo

Hotel Norge by Scandic

– Twinings Best Breakfast kårer i 2019 Norges beste hotellfrokost for 15. år på rad. Vi er stolte av å se utviklingen frokost har hatt på hoteller i Norge i løpet av disse årene, og ønsker å skryte av alle de der ute som gjør en fantastisk jobb med å bidra til at hotellgjester i Norge kan nyte en fantastisk frokost, sier markedssjef Tom Bowim i Haugen-Gruppen, som representerer Twinings i Norge.

Over 400 hoteller har blitt vurdert i innledende runde før fylkesvinnere og semifinalister er blitt utvalgt. Alle fylkesvinnere og semifinalister er vurdert på ny, før de aller beste ble plukket ut til finalen. Alle finalister blir vurdert av en ekstern jury, før vinneren blir offentliggjort i oktober.

5 Scandic-hoteller i finalen

Scandic kan skilte med hele fem av ti hoteller i den avgjørende finalen i kåringen av Norges beste hotellfrokost.

– I en tøff konkurranse med et meget høyt nivå på frokosten er vi veldig stolte over å ha hele fem finalister med i årets finale. Vi har som mål å være best på frokost, og det er da ekstra hyggelig at vår innsats premieres. Våre ansatte legger ned mye arbeid og ressurser, og har et stort fokus på å gi våre gjester den beste starten på dagen. At dette gir oss fem finalister er en fantastisk anerkjennelse til våre medarbeidere, sier Helene Skjenneberg, direktør for mat og drikke i Scandic.

Regjerende Norgesmester i frokost, Scandic Nidelven, har vunnet kåringen hele 12 ganger i løpet av de femten årene konkurransen har eksistert. Nå skal de gjøre alt de kan for å forsvare frokosttittelen for 13. gang.

– Det er utrolig gøy å nok en gang å komme seg helt inn til finalen. Dette er et resultat av en fantastisk innsats fra våre ansatte som står på hver dag for å servere Norges beste hotellfrokost, sier Kjetil Vassdal, hotelldirektør på Scandic Nidelven.

Signaturhotellet Hotel Norge by Scandic i Bergen er en nykommer på årets liste. Etter to år med totalrenovering gjenåpnet det ikoniske hotellet i juni i fjor, og kun et år etter åpning går hotellet rett til finalen i Norges gjeveste frokostkåring. Det synes hotelldirektør Lise Solheim Haukedal er ekstra stas.

— Det er helt fantastisk at vi utmerker oss i denne kåringen etter så kort tid! Jeg er utrolig stolt over teamet på hotellet. Vi ønsker å gi våre gjester en god start på dagen med de beste råvarer og smaker Norge og Vestlandet har å by på, og vi har et sterkt fokus på lokal mat og hjemmelagede produkter på frokostbufféen vår, sier Haukedal.

4 Thon Hotels i finalen

Thon Hotels har fire hoteller som går videre til Twinings Best Breakfast-finalen, hvor Norges beste hotellfrokost for 2019 kåres.

– Vi er kjempefornøyd med at Thon Hotel Lofoten, Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo og i Bergen, samt Thon Hotel Stavanger er finalister i år. Hvert av hotellene har gjort en formidabel innsats når det gjelder utvalg, presentasjon og service ved frokostene. Vår satsing på kortreist mat og hjemmelagde spesialiteter har vært en suksess, sier Morten Thorvaldsen som er konserndirektør for Thon Hotels.

I 2016 tok Thon Hotel Lofoten 1. plass i Norges beste frokost-konkurransen, og i 2017 og 2018 kom hotellet på 2. plass.

Foto: Thon Hotels