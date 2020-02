– VELDIG BRA VINTERSESONG I TROMSØ

– Begynnelsen av året har vært svært bra for hotellene i Tromsø, belegget i januar var en tanke ned fra januar i fjor, men var fortsatt på et veldig høyt nivå, vi fikk også bedre pris. Februar var nesten fullbooket tidlig, vi ligger an til 96% belegg for måneden som helhet på Hotel With, så vi klager ikke, sier Inger Helen Hjemvoll, GM ved Clarion Collection Hotel Aurora og Clarion Collection Hotel With i Tromsø.

– Vintersesongen som helhet har vært veldig bra og vi ser at den starter tidligere og tidligere. For noen år siden startet gjestene å komme i januar, nå er tiden rundt jul høysesong. Hele desember var veldig bra, mye bedre enn i 2018. Selv om belegget naturligvis varierer noe fra hotell til hotell, har alle det bra med et så høyt gjennomsnittsbelegg.

Om vinteren er gjestene i første rekke utlendinger som vil oppleve nordlyset og været, vi har jo mye vær å by på. Mange deltar på ulike typer aktiviteter, for eksempel kjøring med hunder og reinsdyr, eller båtturer. I februar er dagene litt lengre og da er det greiere å gjennomføre mange av disse aktivitetene.

Vi har hatt sterk vekst i vinterturismen de siste årene, men den er ikke ute av kontroll, slik enkelte hevder. Det er likevel ingen tvil om at turismen kan tilrettelegges enda bedre, men det er jo endel begrensninger, for eksempel i antall flyruter. Kommunen har laget en reiselivsstrategi, som reflekterer at reiselivsnæringen er blitt en stor og viktig næring for Tromsø.

Tromsø er blitt kåret til en av verdens beste opplevelsesdestinasjoner på TripAdvisor og det har veldig mye positiv omtale av Tromsø i utenlandske media. NordNorsk Reiseliv og Visit Tromsø gjør også en god markedsføringsjobb. Vi merker også at de som har vært her forteller det videre, og alt dette gir uttelling i form av flere turister og hotellgjester, sier Hjemvoll.

Mange nye hotellprosjekter

– Det er mange nye hotellprosjekter i Tromsø, ikke alle er konkrete. Men det ser ut som Marriott kommer inn på hotellet som skal bygges på Vervet, det blir veldig spennende. Marriott har et helt annet kundegrunnlag enn de nåværende hotellene har, så de vil sikkert tilføre byen ny trafikk. Vi blir selvfølgelig enda flere om benet, men jeg tror resultatet blir positivt.

Vår store utfordring er nå månedene fra april til september, så vi må jakte på markeder som har lyst til å komme til Tromsø i denne tiden. Nye produkter trenger vi nok også. Vi har markedsført nordlyset sterkt de siste årene og kanskje glemt litt å markedsføre midnattsolen.

Det har vært en ekstrem forandring i reiselivsnæringen i Tromsø de siste ti årene. For noen år siden var det fullt på hotellene i Tromsø om sommeren, mange måtte langt utenfor byen for å få overnatting. Den største forskjellen er at turistbussmarkedet, som var på vei til og fra Nordkapp, var stort for noen år siden, men er veldig lite nå, mye av dette segmentet er over på cruise idag.

Innbookingen hos oss ser veldig bra ut frem til slutten av mars, deretter er det spennende fra april til september, det er det alltid. I år er det ingen store konferanser i byen i sommer, så da er vi avhengige av ferie-/fritidstrafikken, avslutter Inger Helen Hjemvoll ved Clarion Collection Hotel Aurora og Clarion Collection Hotel With.

Bilde: Clarion Collection Hotel With. Foto: Nordic Choice Hotels

