VELLYKKET SMAKING AV TYSKLANDS ANDRE DRUER

februar var det duket for vinsmakingen The Others, med fokus på Tysklands andre druesorter, for åttende år på rad. Årets smaking satte ekstra fokus på de tre Pinot druene; Spätburgunder, Weissburgunder og Grauburgunder.

16 tyske produsenter var her for anledningen og for første gang stilte også fem importører på messen med tyske viner fra deres portefølje. Smakingen fant sted på Restaurant Vaaghals i Oslos barcode område. Totalt 78 personer fra bransjen, sommelierer, servitører, journalister og importører, var innom og fikk smake mye god tysk vin.

Arne Ronold, MW, holdt en Masterclass for et fullsatt rom med 35 kunnskapssultne bransjefolk. Han tok dem gjennom en spennende presentasjon av de tre Pinot druene, Weissburgunder, Grauburgunder og Spätburgunder.

Etter at gjestene hadde smakt seg gjennom alle viner på messen, kunne de også prøve seg på årets blindsmaking. Ved å velge riktig drue og region, kunne man vinne en tur til Tyskland for å lære mere om tysk vin. Blindsmakingen var Weingut am Stein Randersacker Silvaner 2016 fra Franken. Blandt tre som svarte helt riktig, ble Alexandra Bjerke, lærling på BA53 i Oslo, trukket som den heldige vinneren av tur til Tyskland i vår, med tema Silvaner og asparges.