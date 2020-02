VERDENS FØRSTE VM FOR SERVITØRER PÅ FOODEXPO

Hvem er Danmarks, Nordens og nå også verdens beste servitør? Det får du vite nå som også servitørene får sitt verdensmesterskap blant de mange spennende fagkonkurransene på Foodexpo i mars.

22.-24. mars skal det transjeres, flamberes og sableres over en lav sko når Foodexpo inviterer til Nordens største matvaremesse i MCH Messecenter Herning. Det er bare å glede seg til å oppleve den aller første utgaven av VM for servitører, som arrangeres av Kokkelandsholdet og Kokke Forening Danmark (KF Danmark).

– Servitørene har stort sett levd et liv utenfor rampelyset, men det skal vi forandre på nå. Mange tror at det å være servitør bare handler om å sette en tallerken mat foran restaurantgjestene, men faget er så mye mer enn det. Når man går ut for å spise på restaurant, forventer man en opplevelse, og servitørene er i aller høyeste grad med på å forme den opplevelsen. Derfor har vi valgt å starte en internasjonal konkurranse, som får servitørene frem i lyset og viser frem alt det en servitør må mestre, forteller Uffe Nielsen, som er formann i Kokkelandsholdet og Kokke Forening Danmark (KF Danmark).

Ti servitørtalenter fra ti forskjellige land er invitert til å delta i konkurransen, som skal foregå på scenen i Hall E på den siste messedagen. Deltagerne skal testes i råvarekunnskap, sablering av flasker og transjering av fisk, i tillegg til at kunnskapene deres om vin blir satt på prøve gjennom en blindsmaking. For å imponere dommerne og ta med seg det aller første VM-trofeet hjem, må servitørene i tillegg selvfølgelig også vise at de kan yte unik service ved restaurantbordene.

En fantastisk synergi

VM for servitører arrangeres samtidig med konkurransene Nordens beste kokk, Nordens beste juniorkokk og Nordens beste servitør, også i Hall E på den tredje og siste messedagen. Her står finalister fra Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland klare til å briljere i håp om å hente hjem tittelen nordisk mester.

På Foodexpo kåres også Danmarks beste kokk og servitør. Det skjer allerede på åpningsdagen søndag, der ti kokkefinalister kjemper om å sette sammen den beste trerettersmenyen, mens fem servitørtalenter konkurrerer om å yte den beste servicen. Alt sammen i håp om å kunne smykke seg med de prestisjefylte titlene Årets kokk og Årets servitør.

Med både dansk og nordisk mesterskap på Foodexpo, mente Kokkelandsholdet og Kokke Forening Danmark (KF Danmark) at det var naturlig at også VM for servitører ble lagt til messen.

– Det var et opplagt valg. Det arrangeres allerede flere populære konkurranser på messen, så selvsagt skal vi også ha VM her, sier Uffe Nielsen og fortsetter:

– Det gir en fantastisk synergi å samle konkurransene på ett sted på denne måten. Det gjør at flere får vite om dem, gir bransjen et løft og oppmuntrer til nyskaping. Samtidig er det en stor fordel rent publikumsmessig, fordi bransjen allerede er samlet på messen. Vi gleder oss veldig, og det samme kan publikum trygt gjøre, slår Nielsen fast.

Foodexpo går av stabelen 22.-24. mars i MCH Messecenter Herning, som i tre dager vil være smekkfullt av inspirerende utstillinger og nye trendområder, og ikke minst ha et bredt og spennende aktivitetsprogram for de besøkende.