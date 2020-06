VIKTIGE NORSKE INCOMING-MARKEDER ÅPNES 15.JULI

Fra 15.juli åpnes Norge for innreise fra Schengen- og EØS-land som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier. Det vil blant annet si viktige incoming-markeder som Tyskland og Nederland.

– Det er spesielt gledelig at Tyskland vurderes som trygt, siden tyske gjester står for 1 millioner overnattinger i Norge om sommeren. Norge vil være et attraktivt reisemål for mange utenlandske reisende grunnet de lave smittetallene, fordi vi er et land med god plass og ikke minst fordi bransjen raskt har innført gode hygiene- og avstandsregler. Trygghetsfølelse vil være en viktig faktor for mange reisende. Utenlandske gjester utgjør rundt 30 prosent av reiselivsmarkedet, så en såpass stor åpning vil bety mye for en del av reiselivet, sier adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Hun påpeker at mange europeere starter ferien senere enn nordmenn, og håper derfor at en god del utenlandske gjester fortsatt kan booke reiser i juli, august og deler av september.