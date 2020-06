Annen lørdag i juni, som iår er 13. juni, markeres World Gin Day. World Gin Day feirer prosessene som brukes rundt destillasjon, fra naturlig korn med einebær og andre plantematerialer. Den store populariteten til gin i England kan spores tilbake til den georgianske perioden og regjeringstiden til William III – kjent som William of Orange – fra 1689. Begrensningene på innenlands spritproduksjon ble redusert og markedet for gin skjøt i været, og selv om en rekke nye lover var nødvendig for å sette en grense for akkurat hvor mye som kunne produseres, så har denne spriten vært populær i Storbritannia siden da.

Sipsmith – Chiswick, London

Sipsmith startet det første destilleriet med små kobberkar i London på 189 år i 2009, og skaper nå flere prisvinnende ginsorter, som sendes over hele verden. Fans av produsenten kan få en omvisning i Chiswick-destilleriet på nettet, ledet av grunnleggeren Sam Galsworth og destilleringsmester Jared Brown. De søkte om en endring i historiske britiske lover for å kunne bruke et lite destillasjonsapparat da de først etablerte seg i 2008, og endringen brøytet vei for hundrevis av små destillerier over hele Storbritannia.

Aber Falls – North Wales

Aber Falls i nordlige del av Wales er bare ett av en håndfull walisiske destillerier og ligger like i nærheten av berømte Rhaeadr Fawr, et vakkert fossefall innenfor grensene av nasjonalparken Snowdonia. Dette var det første destilleriet som åpnet i Nord-Wales siden begynnelsen av 1900-tallet, og produserer flere håndverksgin og -likører fra lokale ingredienser – prosesser som utforskes i en dyptgående virtuell omvisning i lokalene. Den gir innsikt i hva som kan forventes for de som drømmer om i fremtiden å utforske destilleriet, besøkssenteret og den fantastiske naturen i omgivelsene. Aber Falls er også klar til å lansere sin første whiskyproduksjon i 2021, modnet i tre år for å gi så mye smak som mulig.

Eden Mill – St Andrews, Scotland

Eden Mills er et av de største navnene innen skotsk ginproduksjon og produserer et grunnspekter av gin fullstappet med forskjellige smaker. Dette inkluderer Golf Gin, inspirert av planter som finnes rundt Skottlands mange golfbaner i kystlandskap, og som en anerkjennelse av destilleriets plassering like ved “golfens arnested”, St. Andrews Links. Det mulig å ta en informativ rundtur i Eden Mills verden med en 360-graders virtuell omvisning som dykker ned i historien bak Skottlands første enhetlige destilleri og bryggeri – der whisky og øl også blir produsert, i tillegg til den prisvinnende ginproduksjonen.